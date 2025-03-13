شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا أمام القضاء الفرنسى بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر الخاصة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة ميتا دعوى قضائية في فرنسا تتعلق بحقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعي، بعدما قرر عدد من المؤلفين والناشرين توجيه اتهامات للشركة بـ"التطفل" الاقتصادى، وفقًا لتقارير رويترز.

ورُفعت الدعوى الفرنسية هذا الأسبوع في محكمة باريسية من قِبل الاتحاد الوطني للنشر (SNE)، والاتحاد الوطني للمؤلفين والملحنين (SNAC)، وجمعية أهل الأدب (SGDL)، حيث تتهم هذه الجهات ميتا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل غير قانوني على محتواها المحمي.

يُعتقد أن هذه القضية هي أول دعوى قضائية من نوعها ضد شركة عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد، وتواجه شركة ميتا دعوى قضائية مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمزاعم استخدام مواد محمية غير مرخصة لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، مثل لاما.

وأدلت جمعيات النشر في مؤتمر صحفي، بأقوالها وأكدت أن ميتا متورطة بارتكاب هذه بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر دون الحفاظ على أحقية المؤلفين والملحنين مما يعرضها للمسألة القانونية.