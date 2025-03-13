تكنولوجيا: Honor 400 و Honor 400 Pro قادمان بشاشات أصغر حجمًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق سلسلة Honor 300 في ديسمبر 2024، يبدو أن خلفاءها في طريقهم للظهور قريبًا. فوفقًا لتسريبات جديدة من Digital Chat Station، ستأتي هواتف Honor 400 و Honor 400 Pro بشاشات أصغر مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما كشفت التسريبات عن نوع المعالجات التي ستعمل بها الأجهزة القادمة. من المتوقع أن يعتمد Honor 400 على معالج Snapdragon 7 Gen 4، بينما سيحصل Honor 400 Pro على معالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يعزز أداءه بشكل ملحوظ.

أما بالنسبة لحجم الشاشة، فسيحمل Honor 400 شاشة OLED بقياس 6.55 بوصة، وهو حجم أصغر من شاشة 6.7 بوصة الموجودة في Honor 300 Pro.

ومن المتوقع أن تدعم الشاشتان دقة 1.5K، أي حوالي 1200 بكسل، مما يضمن تجربة عرض واضحة ومميزة.

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