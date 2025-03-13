تكنولوجيا: سامسونج وإنفيديا تتعاونان لدفع حدود الذكاء الاصطناعي في شبكات الهواتف المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن شراكة جديدة مع إنفيديا تهدف إلى تطوير تقنيات AI-RAN (الذكاء الاصطناعي في شبكات الوصول الراديوي)، وذلك لتعزيز كفاءة وأداء شبكات الهواتف المحمولة.

تعتمد هذه الشراكة على دمج منصات الحوسبة المتسارعة من إنفيديا مع حلول سامسونج الافتراضية لتحسين أداء شبكات الاتصال.

تمثل AI-RAN نموذجًا متطورًا لشبكات الوصول الراديوي، وهي التقنية التي تعتمد عليها الهواتف المحمولة للاتصال، مثل شبكات 5G.

في هذا الإطار، تخطط إنفيديا لاستخدام منصة Grace CPU ومنصاتها المتقدمة القائمة على GPU لدعم الشبكات الافتراضية التي طورتها سامسونج، والتي يمكن تكييفها مع البيئات المختلفة، سواء في المناطق الريفية، أو الضواحي، أو المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي تعليق على هذا التعاون، شدد جون مون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في قطاع الشبكات بشركة سامسونج للإلكترونيات، على أهمية الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل الاتصالات.

وأوضح أن سامسونج تعمل على تزويد المشغلين بالبنية التحتية المناسبة التي تتيح تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر شبكات vRAN المدعومة بتقنيات متقدمة وموثوقة.

من جانبه، أكد روني فاسيشتا، نائب الرئيس الأول لقطاع الاتصالات في إنفيديا، أن AI-RAN تُعد تقنية محورية ستوفر تحسينات جوهرية في كفاءة الشبكات، وأدائها، واستخدامها، مع فتح الباب أمام خدمات ذكاء اصطناعي جديدة.

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