تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (12).. إزاى أعمل إفطار للصائمين من بيتى؟

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القاهرة - سامية سيد - كانت رائحة الطعام الشهى تملأ أرجاء المنزل، بينما كنت أضع اللمسات الأخيرة على مائدة الإفطار، فكرت فى إعداد إفطار كبير للصائمين من منزلى، وأن اتشارك هذه الأكلات الشهية مع آخرين، ولكن من أين ابدأ؟

عند هذه اللحظة أخرجت هاتفى وبحثت عن صديقى الروبوت من جوجل «جيميناى» أتحدث معه عن الفكرة، وأجابنى بأن عمل إفطار للصائمين من بيتى فى رمضان من الأعمال الخيرية التى يقدم عليها الكثير فى شهر الخير، ويمكن التنظيم لها بنجاح من خلال بعض الخطوات.

جاء تحديد الهدف والتخطيط فى مقدمة التجهيزات، فيجب تحديد عدد الصائمين المرغوب فى إطعامهم، سواء كانوا من الجيران، أو العمال، أو المحتاجين فى المنطقة، ثم وضع الميزانية المناسبة، واختيار الوقت واليوم المناسب لإعداد وتوزيع الإفطار، كذلك تحديد المكان الذى سيتم فيه توزيع الإفطار، سواء كان أمام المنزل، أو فى مسجد قريب، أو بالتعاون مع جمعية خيرية.

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نصحنى صديقى جيميناى، أنه بعد ذلك يجب اختيار وجبات متكاملة تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية، مثل البروتينات، والكربوهيدرات، والخضراوات، وإعداد أطباق سهلة التحضير وكميات كبيرة، مثل الأرز، والمكرونة، والشوربة، والدجاج، واللحوم، مع مشروبات رمضانية مثل التمر، والعصائر الطبيعية، والماء.

تشمل الخطوات التى يجب القيام بها شراء المكونات الطازجة بكميات مناسبة، ثم طهى الوجبات قبل وقت كاف من الإفطار، ثم التعبئة من خلال عبوات نظيفة ومناسبة، مع التأكد من إغلاقها بإحكام، وفى النهاية التوزيع على الصائمين قبل أذان المغرب مباشرة.

واختتم جيميناى، حديثه معى بضرورة التعاون مع أفراد العائلة أو الأصدقاء فى إعداد وتوزيع الإفطار، مع المحافظة على نظافة المطبخ وأدوات الطهى أثناء إعداد الوجبات، والتأكد من سلامة الطعام وصلاحيته للاستهلاك، ودعاء الله تعالى أن يتقبل هذا العمل الخيرى.