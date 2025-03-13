شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أزمة إلغاء ترامب برنامج مصمم لإنقاذ أمريكا من الكوارث الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت إدارة ترامب برنامجًا تدريبيًا لإعداد خبراء الأرصاد الجوية للكوارث الطبيعية، الأمر الذي يرى البعض أنه قد يكون له عواقب وخيمة، ففي أحدث جولة من تقليص حجم نفقات الحكومة في البيت الأبيض، ألغى المسؤولون الفيدراليون تدريب خبراء الأرصاد الجوية على التعامل مع الحوادث لأعضاء هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS).

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يوفر البرنامج تدريبًا خاصًا لخبراء الأرصاد الجوية في الهيئة، ويؤكد أن هؤلاء الأفراد يعرفون كيفية تقديم تقارير جوية دقيقة لفرق الطوارئ خلال الكوارث الكبرى مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات.

تُثير هذه الخطوة بالفعل حالة من الذعر داخل الهيئة، حيث صرح مصدر مجهول لصحيفة "ذا هيل" أن إلغاء التدريب قد يجعل الأمريكيين غير مستعدين للحدث الجوي القاسي المقبل في البلاد.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تتناول الوضع، تم إلغاء التدريب بسبب نقص الموظفين والقيود الجديدة على نفقات السفر التي يمكن لموظفي الحكومة إنفاقها.

وتعد هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هي جزء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وكلا الوكالتين تخضعان لسلطة وزارة التجارة الأمريكية (DoC).

أعلنت وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لإيلون ماسك عن إلغاء أكثر من 200,000 بطاقة ائتمان للموظفين، بما في ذلك أكثر من 11,000 بطاقة من وزارة الاتصالات.

ووفقًا للتقارير، شمل ذلك بطاقات السفر التي استخدمها أعضاء خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الذين كانوا سيحضرون تدريب خبراء الأرصاد الجوية.

وصرح مسؤول كبير في وزارة الأمن الداخلي (DHS): "خلاصة القول هي أننا لم نعد ندفع تكاليف السفر.. نحن نصرح فقط بالسفر للبرامج ذات الأهمية الحرجة، وهذا ليس واحدًا منها".

تشرف وزارة الأمن الداخلي على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، التي ألغت أيضًا دوراتها التدريبية الخاصة بالكوارث بسبب تخفيضات الميزانية.

نشرت وزارة كفاءة الحكومة على موقع X أنه من بين أكثر من 285,000 بطاقة ائتمان يستخدمها الموظفون في 16 وكالة حكومية، لا يزال 81,000 بطاقة فقط سارية.

تأتي قرارات خفض التكاليف بعد سلسلة مدمرة من حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس في يناير.

يُوصف الحريق الذي استمر لمدة شهر بأنه أحد أكثر الكوارث الطبيعية تكلفةً في تاريخ أمريكا، إذ تسبب في أضرار تجاوزت 250 مليار دولار.

وخلال حرائق الغابات، يعمل خبراء الأرصاد الجوية (IMETs) مع وكالات مكافحة الحرائق الحكومية والمحلية، بالإضافة إلى دائرة الغابات الأمريكية، لتوفير بيانات آنية حول كل شيء، من أنماط الرياح إلى العواصف الرعدية.

يساعد هذا كل من يُكافح الحرائق على معرفة ما سيحدث وإلى أين يتجه، حيث يؤثر الطقس على مسار الحريق.

وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية، يمكن أن يصل خبراء الأرصاد الجوية (IMET) إلى موقع الكارثة الطبيعية في غضون 24 إلى 48 ساعة، ومع ذلك، يعتمد جزء كبير من ذلك على وسيلة سفرهم، حيث من المحتمل أن تُسبب التكلفة الآن مشكلة جديدة.

قالت لين بود، مديرة مكتب الأمن الداخلي في وايومنج: "إنهم موجودون لمساعدتنا في التنبؤ بما سيحدث حتى نتمكن من حماية الأرواح والممتلكات مع تطور الحوادث".

في غضون ذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن إدارة ترامب مستعدة لتسريح أكثر من 1000 موظف من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إلى جانب عمليات التسريح والاستقالات السابقة هذا العام، ستفقد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) قريبًا 20% من قوتها العاملة.

وكتب مسؤولو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إذا لم يتوقف هذا، فإن أي إجراءات إضافية من جانب الإدارة للتدخل في خدمات NOAA ومهمتها الحيوية قد تُعرّض اقتصادنا وصحتنا وسلامتنا العامة وأمننا القومي للخطر".

وأضافت الوكالة: "إن تقويض عمليات NOAA قد يُعرّض سلامة ملايين الأمريكيين للخطر ويزعزع استقرار قطاعات لا حصر لها، من الزراعة ومصايد الأسماك إلى الطاقة والتمويل، مما يُهدد بفقدان الوظائف والانكماش الاقتصادي".