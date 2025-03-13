تكنولوجيا: تحذير للمستخدمين: Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 يقدم أداءً أقل حتى 25% مع Radeon 880M!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألقت AMD مفاجأة طفيفة العام الماضي عند إطلاقها سلسلة RDNA 3.5 من وحدات معالجة الرسومات المدمجة. بدلاً من أن يكون Radeon 880M هو الخيار الرئيسي، أصبح الآن خيارًا متوسط المستوى، بينما استحوذ Radeon 890M الجديد على الصدارة كأقوى وحدة معالجة رسومات متكاملة.

رغم ذلك، لا يزال بإمكان Radeon 880M تقديم أداء محسّن مقارنة بـ Radeon 780M المستند إلى RDNA 3، لكن بعض الأجهزة المزودة به قد تعاني من أداء أقل من المتوقع.

يُظهر الرسم البياني الموجود بالمصدر مقارنة بين عدة أجهزة محمولة تعمل بـ Radeon 880M ومتوسط أداء Radeon 780M في قاعدة البيانات.

على سبيل المثال، يمكن لبعض الأنظمة مثل Lenovo ThinkBook 16 G7+ تحقيق أداء رسومي أسرع بنسبة تصل إلى 25% من المتوسط المسجل لـ Radeon 780M، بينما قد تكون أجهزة أخرى، مثل Lenovo ThinkPad T14s Gen 6، بطيئة بنفس مستوى Radeon 780M العادي، على الرغم من استخدامها لنفس وحدة معالجة الرسومات.

هناك عدة أسباب قد تفسر هذا التفاوت في الأداء. أولًا، قد يؤثر تصميم ThinkPad T14s صغير الحجم مقاس 14 بوصة على الأداء العام للنظام.

ثانيًا، يُعتبر هذا الجهاز الأول في قاعدة البيانات الذي يأتي بمعالج Ryzen AI 7 Pro 360، بينما تم اختبار جميع الأجهزة الأخرى التي تستخدم Radeon 880M مع معالج Ryzen AI 9 365 الأقوى.

يؤثر المعالج الأضعف جنبًا إلى جنب مع انخفاض الأداء التوربيني الناتج عن التصميم الصغير، مما يضع وحدة iGPU في ThinkPad T14s Gen 6 في وضع غير مثالي.

بالطبع، لم يُصمم ThinkPad T14s للألعاب في الأساس، لذا فإن الأداء الرسومي الأقل قد لا يكون مشكلة كبيرة لجمهوره المستهدف من مستخدمي المكاتب والمحررين الذين لا يعتمدون على قوة المعالجة الرسومية العالية.

ومع ذلك، يبقى من المخيب للآمال أن يقدم الجهاز أداءً يقارب مستوى Radeon 780M العادي، بدلاً من تحقيق الأداء المتوقع من معظم الأجهزة الأخرى المزودة بـ Radeon 880M.

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