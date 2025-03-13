شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر ترقية لآيفون منذ سنوات: ماذا تخطط آبل لنظام iOS 19؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعد إطلاق iOS 18 مع سلسلة آيفون 16 العام الماضي، تستعد آبل لإجراء تحديث شامل على مستوى التصميم والوظائف في نظام iOS 19 خلال 2025، وفقًا لتقرير جديد من بلومبرج، ورغم أن الشركة وعدت بتغييرات كبيرة في iOS 18 لكنها لم تتحقق بالكامل، فإن التوقعات حاليًا تشير إلى أن التحديث القادم قد يكون الأضخم منذ سنوات.

يؤكد التقرير أن آبل تعمل على إعادة تصميم واجهة iOS بالكامل، مع تغييرات ملحوظة في أيقونات التطبيقات وعناصر النظام، بالإضافة إلى تحسين مركز التحكم ليصبح أكثر تكاملاً مع بقية النظام.

كما يبدو أن آبل تسعى لجعل جميع أنظمة التشغيل الخاصة بها أكثر تناسقًا، بحيث يعمل iOS وmacOS وiPadOS بطريقة موحدة وسلسة، وهناك توقعات بأن تستوحي آبل عناصر تصميم visionOS وتطبقها عبر مختلف أجهزتها.

بينما تتجه آبل لإعادة تصميم iOS، تواجه الشركة تحديات كبيرة في تطوير الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تأجيل إطلاق نسخة متطورة من المساعد الصوتي Siri حتى 2026، الأمر الذي اضطر آبل إلى إزالة الإعلانات التي تروّج للمزايا غير المكتملة للمساعد الذكي، مما يعكس حجم العقبات التي تواجهها في هذا المجال.

ستكشف آبل رسميًا عن خططها لنظام iOS 19 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2025 خلال الأشهر المقبلة، حيث ستوضح مدى واقعية التغييرات الكبيرة التي يتحدث عنها التقرير.