شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على تجارب ألعاب ثلاثية الأبعاد لمنصة Copilot.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير تجارب العاب ثلاثية الأبعاد لمنصتها Copilot، وهي منصة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لقائمة وظائف جديدة نُشرت هذا الأسبوع.

الإعلان الوظيفي يبحث عن مهندس برمجيات أول للعمل في بكين، متخصص في محركات العرض ثلاثية الأبعاد، لا سيما المحركات المستخدمة في تطوير ألعاب الفيديو القائمة على متصفحات الويب مثل Babylon-js وThree-js وUnity.

وجاء في وصف الوظيفة: "هل لديك شغف بالألعاب وترغب في تطوير حلول مبتكرة لمليارات المستخدمين؟ إذا كنت تمتلك خلفية في تطوير الألعاب أو لديك شغف قوي بها، فهذه هي الفرصة المثالية لك"

مايكروسوفت وتوسيع نطاق Copilot في عالم الألعاب

كانت مايكروسوفت قد أشارت سابقًا إلى خططها لتعزيز دور الألعاب في تجربة Copilot، وفي فبراير الماضي، عرضت الشركة نموذج الذكاء الاصطناعي Muse، والذي تم تدريبه على لعبة Bleeding Edge، المطورة من قبل Ninja Theory.

النموذج قادر على فهم عالم الألعاب ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الفيزياء داخل اللعبة وكيفية استجابة اللعبة لحركات اللاعبين، مما يمكنه من إنشاء تجارب لعب يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي إعلان منفصل في مايو الماضي، أكدت مايكروسوفت أنها تعمل على دمج Copilot في ألعاب الفيديو، بدءًا من Minecraft، وحيث عرضت الشركة كيف يمكن لـ Copilot مساعدة اللاعبين داخل اللعبة، مثل الرد على استفساراتهم حول كيفية صناعة الأدوات، والبحث في مخزون اللاعب عن المواد اللازمة، وتقديم إرشادات للحصول على المكونات المفقودة.

شخصيات متحركة لتفاعل أذكى مع المستخدمين

في محاولة أخرى لتعزيز التفاعل مع المستخدمين، أفادت تقارير بأن مايكروسوفت تختبر ميزات جديدة لـ Copilot قائمة على الشخصيات المتحركة.

وفي يناير الماضي، اكتشف المهندس العكسي أليكسي شبانوف شخصيتين متحركتين في Copilot، مصممتين للتفاعل مع المستخدمين من خلال المؤثرات الصوتية والرسوم المتحركة.

تأتي هذه التطورات في إطار سعي مايكروسوفت لتوسيع نطاق استخدام Copilot، وجعله أكثر اندماجًا مع عالم الألعاب، مما قد يفتح الباب أمام تجربة تفاعلية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والألعاب ثلاثية الأبعاد.