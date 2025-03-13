شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يعزز أدوات الرقابة الأبوية بميزات جديدة لحماية المراهقين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تيك توك ميزات إضافية تسمح للشخص البالغ المرتبط بالتطبيق برؤية اتصالات أبنائه المراهقين واختيار وقت وصول التطبيق، فيما يعتبر تطبيق تيك توك وفقًا للعديد من الدعاوى المدنية والفيدرالية المرفوعة ضده ليس معروفًا بأنه مكان آمن للأطفال.

وقد اعتمد جزئيًا على الآباء للقيام بالرقابة من خلال أداة "الاقتران العائلي"، التي تسمح للأوصياء بتحديد وقت استخدام المراهقين للشاشة وحظر محتوى معين.

وتتيح الميزة الجديدة الأولى وتسمى "الوقت المخصص للشاشة"، للآباء تحديد أوقات محددة يكون فيها تيك توك متاحًا على أجهزة أبنائهم المراهقين.

على سبيل المثال، يمكنهم إيقاف الوصول أثناء رحلة نهاية الأسبوع أو أثناء وقت العشاء، بدلاً من مجرد تحديد وقت استخدام الشاشة ، ويمكنهم أيضًا تحديد جدول زمني متكرر إذا رغبوا في إبقاء الأمر بسيطًا كل أسبوع، ومع ذلك، يمكن للمراهقين طلب وقت إضافي، بشرط موافقة ولي أمرهم.

كما يتيح للآباء الآن أيضًا معرفة من يتابعه أبناؤهم المراهقون أو من يتابعهم، بالإضافة إلى الحسابات التي حظروها ، وتزعم تيك توك أن هذا سيجعل الآباء "أكثر استعدادًا لإجراء محادثات مستمرة ومساعدة أبنائهم المراهقين على تطوير مهارات الثقافة الرقمية التي يحتاجونها"، وهى مهمة ليست بالهينة على الإطلاق.

وأخيرًا، تُضيف تيك توك ميزة غير مألوفة للحد من وقت الشاشة ، أي شخص يقل عمره عن 16 عامًا يستخدم المنصة بعد الساعة 10 مساءً، وسيتم تشغيل موسيقى هادئة على شاشته (يمكن إيقاف تشغيلها لمواصلة استخدام التطبيق)، و في الأسابيع المقبلة، ستختبر تيك توك أيضًا إضافة تمارين تأمل إلى هذه النوافذ المنبثقة.