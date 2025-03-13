شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح مشكلة مزعجة فى تطبيق الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة جوجل على إصلاح مشكلة مزعجة فى تطبيقها الشهير للمراسلة، جاء ذلك بعدما أصبح تطبيق رسائل جوجل يُسبب أزمة لبعض المستخدمين عند مشاركة الصور والفيديوهات، فقد اشتكى الكثيرون من بطء شديد فى النقل، وفشل فى التحميل، وعدم وضوح الصور فى محادثات RCS، حتى أن بعض الصور لم تُحمّل بشكل صحيح، مما جعل التجربة بأكملها مُحبطة.



وقد أقرت جوجل بالفعل بالمشكلة القائمة، وأصدرت إصلاحات لجعل مشاركة الوسائط في الرسائل أكثر سلاسة وموثوقية، لذا، من المفترض أن تُسهّل إصلاحات جوجل مشاركة الوسائط، ولكن هذا لا يعني أن المشكلة قد زالت تمامًا لدى الجميع.

وإذا لم يعمل تطبيق رسائل جوجل (أو أي تطبيق آخر، فى الواقع) بشكل صحيح، فلابد من الإبلاغ عنه.

وقد خضع تطبيق رسائل جوجل مؤخرًا لبعض التعديلات الطفيفة فى التصميم، من خلال التحسينات الصغيرة الصادرة فى وقت سابق من هذا الشهر، ومؤخرًا، يبدو أن جوجل تُركز على التحديثات الدقيقة التى قد لا تلاحظها فى البداية، لكنها تُسهم في تجربة استخدام أكثر سلاسة.