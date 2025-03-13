شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يقتحم دردشات العمل.. Gemini يسهل التواصل بـ120 لغة والان مع تفاصيل الخبر

سيدخل الذكاء الاصطناعى قريبًا مجال الدردشة فى العمل، وأعلنت Google أنها ستجلب ميزات Gemini الجديدة إلى Google Workspace.

وأعلنت الشركة فى منشور على مدونتها عن إضافة ميزات جيميني الجديدة والمتطورة إلى جوجل ميت وجوجل شات ابتداءً من اليوم، وسيساعد برنامج الذكاء الاصطناعى على تحسين اجتماعات العمل الافتراضية في جوجل ورك سبيس.

في Google Meet، سيساعدك Gemini على إنشاء خلفيات اجتماعات فريدة ومخصصة لإخفاء بيئة عملك الفعلية، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تعمل من المنزل.

كما سيضيف الذكاء الاصطناعي ثلاثة إعدادات استوديو مدعومة بتقنيات التعلم الآلي لتحسين صورتك أثناء اجتماعاتك: مظهر الاستوديو، لتقليل الضوضاء وزيادة الوضوح ، وإضاءة الاستوديو لمحاكاة إضاءة الاستوديو من خلال ضبط السطوع والتركيز ، وصوت الاستوديو لإعادة إنتاج الترددات المفقودة أو المشوهة وموازنتها.

ويمكنك أيضًا استخدام خلفيات مُعدّة مسبقًا من نموذج الصور المُحدّث الذي طرحته جوجل الأسبوع الماضى، وتشمل هذه الخلفيات: رف الكتب، والمكتب الاحترافي، والشاطئ الاستوائي، وقلعة الخيال، وغرفة المعيشة الأنيقة، ومركبة الخيال العلمى الفضائية، وغيرها.

بالنسبة لدردشة جوجل، سيكتشف جيميني تلقائيًا ما يصل إلى 120 لغة ويترجمها إلى لغتك المفضلة، مع ذلك، سيحتفظ بالرسالة المكتوبة باللغة الأصلية للمراجعة ، على سبيل المثال إذا كان شريكك في العمل يكتب إليك باللغة اليابانية، فسيتم ترجمتها إلى الإنجليزية فى ثوانٍ معدودة، ولكن سيتم حفظ الرسالة اليابانية الأصلية، مما يوفر عليك الوقت الذي تستغرقه في نسخ النص الأجنبي ولصقه على ترجمة جوجل لفهم ما يقوله.

وأصبحت ميزات Gemini الجديدة متاحة الآن في إصداري Business وEnterprise من Google Workspace.