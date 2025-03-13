شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعزز حماية هواتف بكسل من الاحتيال بميزة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لهواتف بيكسل ضمن "March Pixel Drop" يتضمن ميزة اكتشاف الاحتيال، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أنماط الاحتيال فى المكالمات والرسائل النصية وتحذير المستخدمين منها.

تعتمد ميزة اكتشاف الاحتيال على نموذج Gemini Nano المتطور، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعى لاكتشاف العبارات والأساليب الشائعة التي يستخدمها المحتالون، سواء فى المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، وتعمل الميزة مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، من خلال تطبيق "Phone by Google" و"Google Messages".

عند رصد مكالمة مشبوهة، يظهر تنبيه على شاشة الهاتف يشير إلى أن المكالمة "على الأرجح احتيالية"، مما يتيح للمستخدم إنهاء المكالمة أو تصنيفها كمكالمة آمنة، أما في الرسائل فسيظهر تنبيه داخل المحادثة يحمل رسالة تحذيرية مثل "تم اكتشاف نشاط مشبوه، غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال بهذه الطريقة"، مع خيار لحظر المرسل أو الإبلاغ عنه.

ويشمل التحديث الجديد تحسينات على ميزة Gemini Live، حيث أصبحت تدعم 45 لغة مختلفة دون الحاجة إلى تغيير الإعدادات يدويًا، كما أصبحت متاحة لهواتف بكسل 6 فما فوق، بما في ذلك Pixel Fold، وستحصل الميزة لاحقًا على دعم لمكالمات الفيديو ومشاركة الشاشة، وهي قدرات عرضتها جوجل في مؤتمر MWC ببرشلونة.

كما يوفر التحديث الجديد تحسينات على إدارة لقطات الشاشة، حيث يقترح تلقائيًا تنظيمها ضمن مجموعات، إلى جانب دعم ملفات العمل في تطبيق "Pixel Screenshots"، مما يساعد المستخدمين في فرز الإيصالات وتقارير النفقات.

أما فى Pixel Studio، فقد تمت إضافة إمكانيات جديدة لإنشاء الصور، بينما تم توسيع دعم خدمة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية لتشمل هاواى وألاسكا وأوروبا وكندا.