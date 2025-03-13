شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة أسترالية تحذر: تحديث جوجل لهاتف Pixel 4A قد يسبب مخاطر حرارية والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، أن جوجل أصدرت تحديث أداء البطارية الغامض لهاتف Pixel 4A في يناير الماضي معلنه أنه للتخفيف من خطر ارتفاع درجة الحرارة" ، وحذّر إشعار استدعاء نشرته هيئة سلامة المنتجات التابعة للهيئة مارس الجارى واكتشفه موقع 9to5Google ومالكي هواتف Pixel 4A من أن "ارتفاع درجة حرارة البطارية قد يُشكّل خطر نشوب حريق أو حروق".

ولم تكشف Google عن أسباب طرح تحديث Android 13 الإلزامي لأجهزة Pixel 4A قبل هذا التوضيح بخلاف ذكر أن "بعض هواتف Pixel 4A تتطلب تحديثًا للبرنامج لتحسين استقرار أداء البطارية "، وقالت الشركة إن الأجهزة المتأثرة "قد تدوم لفترات أقصر بين الشحنات" وتواجه انخفاضًا في أداء الشحن.

وأفاد موقع Android Authority أن التحديث خفّض الجهد الأقصى لبطاريات Pixel 4A من 4.45 فولت إلى 3.95 فولت، مما قلل فعليًا من سعة شحن الهاتف بأكثر من 50% ، ووفقًا لهيئة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، لا تؤثر مشاكل ارتفاع درجة الحرارة على جميع أجهزة Pixel 4A، ومن المتوقع ألا يؤثر تحديث البرامج الثابتة من Google على إدارة البطارية في الطرز غير المتأثرة..

ويشير إشعار الاستدعاء إلى أن الهواتف المتأثرة بِيعت بين أغسطس 2020 وسبتمبر 2022 في أستراليا، ولكن يُمكن للمستخدمين زيارة موقع جوجل الإلكتروني لمعرفة ما إذا كان طراز Pixel 4A الخاص بهم متأثرًا، وتُقدّم جوجل استبدالًا مجانيًا للبطارية، أو تعويضًا قدره 50 دولارًا أمريكيًا، أو رصيدًا بقيمة 100 دولار أمريكي في متجر جوجل الرسمي لمالكي Pixel 4A المتأثرين بالمشاكل.

وكانت Google أكثر صراحةً بشأن مشكلات ارتفاع درجة الحرارة عندما أطلقت تحديثًا مشابهًا للبطارية في يناير لطرازات Fitbit Versa 3 وSense الذكية ، والتي تم إطلاقها في الأصل في عام 2020، مثل Pixel 4A.