تكنولوجيا: Nvidia تستعد لطرح GeForce RTX 5050 مع اختلافات بين النسختين المكتبية والمحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تعلن Nvidia رسميًا عن كرت GeForce RTX 5050 حتى الآن، لكن الأدلة تتزايد على أن هذه الكرت قد ينضم قريبًا إلى مجموعة منتجاتها لأجهزة سطح المكتب، بمعدل طاقة أعلى مقارنة بـ GeForce RTX 3050. الجديد هنا أن نسخة مخصصة للحواسيب المحمولة من هذا الكرت بدأت تظهر على الإنترنت.

وفقًا للمعلومات المتداولة، لاحظ متجر على التجزئة الفرنسي PC21 إشارة إلى GeForce RTX 5050 ضمن مواصفات الإصدار الجديد من الحاسوب المحمول MSI Venture Pro 16. ومن المثير للاهتمام أن نفس الحاسوب سيتوفر أيضًا بخيار GeForce RTX 5060، لكن قد لا يصل هذا الخيار إلى الأسواق قبل مايو.

نسخة الحواسيب المحمولة من GeForce RTX 5050 قد تختلف عن نظيرتها لسطح المكتب في جانب مهم. تشير التسريبات الأخيرة إلى أن Nvidia ستزود النسخة المكتبية بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجابايت من نوع GDDR6، وذلك لرسم خط فاصل واضح بينها وبين GeForce RTX 5060. في المقابل، يشير PC21 إلى أن النسخة المحمولة ستأتي بذاكرة GDDR7 الأسرع. حاليًا، من المتوقع أن تستخدم Nvidia معالج GB207 لهذا الكارت في الحواسيب المحمولة، وهو يُعتبر الخيار الأقل قوة ضمن خط إنتاج Blackwell الخاص بها.

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