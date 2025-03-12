تكنولوجيا: Kuo: iPhone 17 Air سيأتي بالغ النحافة بسُمك 5.5 ملم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يكون iPhone 17 Air هاتفًا فائق النحافة سيحل محل تشكيلة “Plus”، على الأقل في سلسلة 17. حيث أشارت التقارير حول نحافته وإلى أنه سيكون أقل من 6 مم في هيكله الأساسي، لكن أحدث التسريبات تكشف أن نتوء الكاميرا سيضيف قدرًا كبيرًا من السُمك لهذا الجهاز. قد يصل سمك الهاتف إلى 9.5 مم بما يشمل نتوء الكاميرا، بينما سيحافظ الجسم على تصميم فائق النحافة.

شارك المسرب المعروف Ice Universe عبر منصة “ويبو” الصينية أن iPhone 17 Air سيكون مزودًا بنتوء كاميرا بسمك 4 مم. وأوضح أن السُمك الإجمالي للهاتف عند منطقة النتوء سيبلغ 9.5 مم، مما يعني أن جسم الجهاز قد يكون بسمك 5.5 مم فقط. ومن المفترض أن يحتوي شريط الكاميرا على كاميرا واحدة، وفلاش LED، وميكروفون، وقد تكون الكاميرا نفسها المستخدمة في iPhone 16e.

ادعت بعض التقارير أن سمك الهاتف سيكون 6 مم أو أقل، لكن التسريب الجديد يشير إلى تصميم أكثر نحافة. علاوة على ذلك، يؤكد المحلل الشهير Ming-Chi Kuo أن سمكه سيبلغ 5.5 مم. وعلى الرغم من أن هذا سيجعل iPhone 17 Air واحدًا من أنحف الأجهزة التي تصنعها Apple، إلا أنه لن يتفوق على طرازات iPad Pro OLED التي يبلغ سمكها 5.1 مم و5.3 مم فقط.

أما بالنسبة لتصميم بقية الهاتف، فمن المتوقع أن يتبع النمط القياسي لأجهزة iPhone، مع تضمين زر التحكم بالكاميرا . وسيحمل الجهاز مودم C1 الجديد ومنفذ USB Type-C. وبما أنه من المفترض أن يحل محل طراز “Plus”، فقد يأتي iPhone 17 Air بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة.

تجدر الإشارة إلى أن Apple لم تكشف عن أي معلومات حول iPhone 17 Air المُشاع عنه، وما إذا كان سيُطلق مع الجيل القادم من طرازات iPhone.

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