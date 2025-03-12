تكنولوجيا: توقعات بتأخر اطلاق الحواسب المحمولة بكرت GeForce RTX 5060 حتى شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة GeForce RTX 5060 رسميًا غدًا، وتشمل إصدارات بذاكرة 8 جيجابايت و16 جيجابايت من GeForce RTX 5060 Ti. أشارت التسريبات الأخيرة إلى أن هذا سينطبق فقط على الإصدارات المكتبية.

حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل رسمية، لكن القوائم التجارية المبكرة لأجهزة الحاسب المحمول المزودة بـ RTX 5060 القادمة تدعم هذا الافتراض.

ولكن على جانب آخر تشير شركة Acer في هونغ كونغ إلى أن الإصدار المخصص لأجهزة الحاسب المحمول من GeForce RTX 5060 لن يتم إطلاقه قبل مايو. ويبدو أن القائمة نفسها تؤكد أيضًا تضمين ذاكرة GDDR7 VRAM في إصدار الحاسب المحمول من RTX 5060، ولكن بسعة 8 جيجابايت فقط. بالإضافة إلى ذلك، تكشف القائمة أن RTX 5060 ستكون جزءًا من جهاز Predator Helios Neo 16S AI، الذي عرضته Acer خلال معرض CES 2025 كخليفة للطرازات المزودة بمعالجات Intel Raptor Lake، قبل إطلاقها مع بطاقات RTX 5070 Ti.

ستزود Acer بطاقة RTX 5060 بمعالج Intel Core Ultra 7 255HX وشاشة OLED بحجم 16 بوصة. على ما يبدو، لن تكون هناك فروقات كبيرة بين إصدارات RTX 5060 ونظيراتها من RTX 5070 Ti. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت Acer تخطط أيضًا لتقديم RTX 5060 مع معالج Core Ultra 9 275HX في هذه المرحلة.

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