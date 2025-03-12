شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صفقة بـ 115 مليون دولار.. جوجل تسابق ميتا فى سوق النظارات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير بلومبرج عن مناقشات شركة جوجل المتقدمة للاستحواذ على AdHawk Microsystems، وهي شركة متخصصة في بيع تقنية تتبع العين الكاملة المتوفرة بالفعل في شكل الأجهزة القابلة للارتداء " النظارات الذكية " .

وأفاد التقرير بأن عملاق التكنولوجيا يعتزم شراء الشركة الكندية الناشئة مقابل 115 مليون دولار، وفقًا لمصادر مطلعة ، ومن المثير للاهتمام أن شركة ميتا، المنخرطة بالفعل في قطاع النظارات الذكية بمنتجات مثل آريا وأوريون وراي بان ، كانت تخطط للاستحواذ على الشركة في عام 2022.

لماذا يعد AdHawk هدفًا مناسبًا؟

تضمّ AdHawk شركة Essilor Luxottica ضمن مستثمريها ، و Essilor Luxottica هي الشركة الأم لشركة Ray-Ban، التي تُصنّع نظارات الذكاء الاصطناعي الشهيرة المزوّدة بكاميرات بالتعاون مع Meta.

ومن بين المستثمرين الآخرين فى AdHawk هى إنتل وشركات هواتف أخرى ، و في عام 2024 طرحت Mindhawk نظارات MindLink Air الذكية المزوّدة بتقنية تتبع العين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة AdHawk، نيل ساركار، نحن نستخدم هذة التقنية لمسح شعاع الضوء عبر عينك آلاف المرات في الثانية ثم التقاط الانعكاسات منه لنمذجة جميع أنواع الأشياء حول عينيك".

ويُعد تتبع حركة العين أحد المكونات الأساسية لمعدات الواقع المعزز، وخاصةً تلك التي تدعم تطبيقات الواقع المعزز الغامرة، وقد زوّدت شركة آبل نظارة Vision Pro بنظام تتبع حركة العين المتطور ، كما تعتمد نظارات Orion الهولوغرافية من Meta على نظام تتبع حركة العين المتطور.

جوجل لا تخفي طموحاتها

على مدار السنوات القليلة الماضية، قدمت جوجل لمحاتٍ مثيرة للاهتمام حول كيفية اندماج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية ، إحدى هذه الأفكار الطموحة تكمن في تصميم النظارات الذكية.

وفي العام الماضي، وقعت شركة Magic Leap اتفاقية مع Google لتنفيذ نظام Gemini AI، و Project Astra ، وAndroid XR، ونظام Google Play للتطبيقات على زوج من نظارات الواقع المعزز الذكية.

واستحوذت جوجل على شركة أخرى تُدعى نورث فوكالز عام 2020، مما يُشير بوضوح إلى أنها لم تنتهِ من تطوير النظارات الذكية، في مؤتمر المطورين السنوي I/O 2024، عرضت جوجل رؤيتها الأكثر إثارة للإعجاب للنظارات الذكية من خلال مشروع أسترا .