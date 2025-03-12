شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر أول شريحة ذكاء اصطناعى تابعة لها لتقليل الاعتماد على إنفيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وانستجرام وواتساب، اختبار أول شريحة ذكاء اصطناعي من تطويرها الداخلي، وذلك في خطوة مهمة نحو تقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل إنفيديا، وفقًا لمصدرين مطلعين تحدثا لوكالة رويترز.

وذكر المصدران أن ميتا بدأت نشرًا محدودًا للشريحة الجديدة، وتخطط لتوسيع الإنتاج على نطاق واسع إذا نجحت الاختبارات الأولية.

تقليل التكاليف وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية طويلة المدى لـ ميتا تهدف إلى خفض التكاليف الضخمة للبنية التحتية، حيث تراهن الشركة على أدوات الذكاء الاصطناعي كوسيلة رئيسية لدفع النمو.

وكانت ميتا قد توقعت أن تتراوح نفقاتها الإجمالية لعام 2025 بين 114 و119 مليار دولار، بما في ذلك ما يصل إلى 65 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، والتي تتركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الشريحة الجديدة

وفقًا لأحد المصادر، فإن الشريحة الجديدة مصممة خصيصًا لتسريع عمليات تدريب الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بوحدات معالجة الرسوميات (GPUs) التقليدية المستخدمة حاليًا في هذه المهام.

تعمل ميتا مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) لإنتاج هذه الشريحة، وأشار المصدر إلى أن ميتا أنهت أول “Tape-out” للشريحة، وهو إنجاز رئيسي في تصميم الشرائح يتضمن إرسال التصميم الأولي إلى مصنع أشباه الموصلات للإنتاج التجريبي.

يُذكر أن هذه العملية تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وقد تستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مع عدم وجود ضمانات لنجاح الاختبار. في حال الفشل، ستحتاج ميتا إلى تحليل المشكلة وإعادة العملية من جديد.

تطور رقائق MTIA في ميتا

الشريحة الجديدة هي جزء من سلسلة Meta Training and Inference Accelerator (MTIA)، والتي شهدت بداية غير مستقرة، حيث اضطرت ميتا سابقًا لإلغاء شريحة مشابهة خلال مرحلة التطوير.

ومع ذلك، بدأت ميتا العام الماضي باستخدام شريحة MTIA لأداء مهام الاستدلال (Inference)، والتي تساعد في تشغيل أنظمة التوصية التي تحدد المحتوى الظاهر للمستخدمين على فيسبوك وإنستغرام.

الانتقال من أنظمة التوصية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي

تخطط ميتا لاستخدام شرائحها الجديدة أولًا في أنظمة التوصية، ثم لاحقًا في منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل روبوت الدردشة “Meta AI”.

قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجات في ميتا، خلال مؤتمر Morgan Stanley للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأسبوع الماضي:

“نعمل على كيفية استخدام هذه الشرائح لتدريب أنظمة التوصية، ومن ثم ننتقل لاحقًا إلى تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.”

ووصف كوكس جهود تطوير الشرائح في ميتا بأنها “تقدم تدريجي”، لكنه أكد أن الجيل الأول من شريحة الاستدلال كان “نجاحًا كبيرًا”.

علاقة ميتا بإنفيديا: بين الاعتماد والتوجه نحو الاستقلالية

رغم تطويرها لشرائح ذكاء اصطناعي داخلية، لا تزال ميتا واحدة من أكبر عملاء إنفيديا، حيث استثمرت بشكل ضخم في وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) لتدريب نماذجها، بما في ذلك أنظمة التوصية، الإعلانات، وسلسلة نماذج Llama للذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، بدأ الباحثون في مجال الذكاء الاصطناعي في التشكيك في فعالية زيادة قوة الحوسبة والبيانات الضخمة في تحسين أداء النماذج اللغوية الكبيرة.

وقد تعززت هذه الشكوك مع إطلاق شركة DeepSeek الصينية لنماذج ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة وأقل تكلفة، والتي تعتمد بشكل أكبر على تقنيات الاستدلال بدلاً من زيادة البيانات وقوة الحوسبة.

أثّر هذا التطور على سوق الأسهم، حيث فقدت أسهم إنفيديا ما يصل إلى خمس قيمتها في يناير، قبل أن تستعيد معظم الخسائر لاحقًا، مع استمرار الرهان على أنها ستظل المعيار الأساسي لصناعة الذكاء الاصطناعي.

يُمثل اختبار ميتا لشريحتها الخاصة خطوة استراتيجية نحو الاستقلالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يقلل من اعتمادها على إنفيديا ويساهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف، وإذا نجحت هذه الشريحة، فقد تشهد السنوات القادمة تحولًا كبيرًا في كيفية استخدام ميتا للذكاء الاصطناعي، من أنظمة التوصية إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.