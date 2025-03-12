تكنولوجيا: مطور لعبة Pokémon Go يؤكد بيعها لشركة سكوبيلي السعودية بقيمة 3.5 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت الشركة المطورة للعبة Pokémon Go وغيرها من ألعاب الواقع المعزز التي تعتمد في كثير منها على حقوق ملكية ألعاب فيديو موجودة مسبقًا أنها ستبيع قسم ألعاب الفيديو الخاص بها إلى شركة Scopely، وهي شركة تطوير برمجيات للهواتف الذكية مقرها المملكة العربية السعودية. تبلغ قيمة الصفقة 3.5 مليار دولار. كانت هذه الصفقة محل تكهنات منذ بضعة أسابيع، لكنها أصبحت الآن مؤكدة رسميًا.

وفي تعليقه على الصفقة، قال جون هانكي، الرئيس التنفيذي لشركة Niantic:

“كانت ألعاب Niantic دائمًا جسرًا لربط الناس وتشجيعهم على استكشاف العالم، وأنا واثق من أنها ستواصل تحقيق ذلك كجزء من Scopely. أؤمن بشدة أن هذا التعاون سيكون مفيدًا للاعبينا، وهو السبيل الأمثل لضمان حصول ألعابنا على الدعم والاستثمار طويل الأمد اللازمين لتصبح ‘ألعابًا دائمة’ تستمر لأجيال قادمة.”

بالإضافة إلى حقوق ألعاب Niantic التي تشمل Pokémon Go وPikmin Bloom وMonster Hunter Now، ستضم Scopely أيضًا فريق مطوري Niantic إلى قوتها العاملة.

على الرغم من نجاحها الأولي، واجهت لعبة Pokémon Go صعوبات في الحفاظ على مكانتها في السنوات الأخيرة. حاولت Niantic استعادة النجاح المذهل من خلال تطوير ألعاب واقع معزز باستخدام حقوق ملكية ألعاب فيديو أخرى، لكن لم يقترب أي منها من شعبية Pokémon Go. ومع ذلك، يبدو أن Niantic لا تزال تحقق أرباحًا كبيرة؛ حيث تدعي Scopely أن Niantic حققت إيرادات بلغت مليار دولار العام الماضي. لا تزال صفقة بيع Niantic في انتظار الموافقة التنظيمية.

المصدر