شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 16e.. هل هو الهاتف الأكثر اقتصادية من آبل حقًا؟ مراجعة شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة آبل الشهر الماضي هاتفها الذكي الجديد آيفون 16e، والذي يُعتبر أكثر هواتفها “اقتصادية” في التشكيلة الجديدة. لكن هل هو بالفعل اقتصادي؟ الهاتف متاح بسعر حوالي 720 دولارًا أمريكيًا، ومع وجود عروض البنوك وبرامج الاستبدال، يمكن الحصول عليه بسعر أقل من 573 دولار، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية.

تصميم ومواصفات آيفون 16e

يتميز آيفون 16e بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مع النوتش الكلاسيكي الذي يضم تقنية Face ID، ومن أبرز التغييرات هو زر الإجراءات (Action Button)، الذي يتيح للمستخدمين تنفيذ وظائف مختلفة بسرعة، مثل تشغيل الكاميرا أو تفعيل وضع “عدم الإزعاج”، كما انتقلت آبل أخيرًا إلى منفذ USB-C، مما يسهل الشحن والاتصال بالأجهزة الأخرى.

يعمل الهاتف بمعالج A18 الجديد، وهو نفس المعالج المستخدم في سلسلة iPhone 16 لكنه يحتوي على نواة أقل. يضم المعالج وحدة معالجة مركزية سداسية النواة، ومعالج رسومي رباعي النواة، ومحرك عصبي (Neural Engine) بـ 16 نواة، مما يمنح الهاتف أداءً أسرع بنسبة 80% مقارنة بشريحة A13 Bionic التي كانت مستخدمة في آيفون 11.

على صعيد الكاميرا، يأتي آيفون 16e بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميغابكسل، وهي نفس دقة الكاميرا الأساسية في آيفون 16، لكنها بمستشعر أصغر. الكاميرا توفر تقنية 2x zoom الرقمية بجودة بصرية محسّنة، مع دعم أوضاع التصوير مثل الوضع الليلي، والـ HDR، والبورتريه. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميغابكسل وتدعم التركيز التلقائي وتصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما البطارية، فرغم أن آبل لم تفصح عن سعتها، إلا أنها أكدت أنها الأكبر في أي هاتف آيفون بشاشة 6.1 بوصة، وتوفر ما يصل إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو. يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي لكنه لا يدعم تقنية MagSafe.

آيفون 16e: بوابتك إلى عالم آبل

يُنظر إلى آيفون 16e كخليفة لسلسلة iPhone SE، لكنه يأتي مع تحسينات ملحوظة، مثل Face ID، شاشة OLED، زر الإجراءات، شريحة A18، بطارية أكبر، وكاميرا محسنة.

وعلى الرغم من أنه يفتقر إلى بعض الميزات المتوفرة في الهواتف الرائدة، إلا أنه لا يبدو وكأنه إصدار “مخفّض” بنفس الطريقة التي كان عليها iPhone SE.

خلال استخدامي للهاتف لمدة أسبوعين، وجدت أنه يوفر تجربة مستخدم سلسة للغاية. قمت بنقل بياناتي بالكامل من iPhone 16 Pro، وكنت أستخدم الهاتف في تعدد المهام وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ولم أواجه أي تباطؤ ملحوظ. البطارية تدوم ليوم كامل بسهولة، وقد تدوم لفترة أطول مع الاستخدام الخفيف إلى المتوسط.

أما الكاميرا، فهي تقدم ألوانًا دقيقة وتأثير بوكيه جيدًا بفضل تقنية 2-in-1 Camera، لكن الأداء في الإضاءة المنخفضة ليس على مستوى الهواتف الرائدة مثل iPhone 16 Pro.

آيفون 16e: قوة الذكاء الاصطناعي من آبل

ما يميز الهاتف بشكل خاص هو دعم Apple Intelligence، وهي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستصل إلى أجهزة آبل في أبريل القادم. تشمل هذه الميزات:

• Genmoji: إنشاء إيموجيات مخصصة بناءً على أوصاف نصية.

• Image Playground: أداة إبداعية جديدة لإنشاء صور مخصصة.

• دمج ChatGPT في التطبيقات: لتحسين الكتابة والبحث داخل التطبيقات مثل Notes.

• الذكاء البصري (Visual Intelligence): ميزة يمكن تفعيلها عبر زر الإجراءات، حيث يمكن توجيه الكاميرا إلى أي كائن للحصول على معلومات عنه في الوقت الفعلي.

هل يستحق آيفون 16e الشراء؟

يتم مقارنة آيفون 16e كثيرًا بـ آيفون 15، خاصة وأنه يمكن الحصول على الأخير بخصومات قريبة من سعر 16e، الفرق الأبرز هو أن آيفون 15 يدعم الكاميرا الواسعة (Ultra-Wide) بينما يأتي 16e بكاميرا واحدة فقط، لكن بالمقابل، آيفون 16e يدعم Apple Intelligence بينما آيفون 15 لا يدعمه.

إذا كنت تبحث عن هاتف آيفون حديث بسعر أقل، ولا تعتمد بشكل أساسي على التصوير الفوتوغرافي الاحترافي، فإن آيفون 16e يُعد خيارًا رائعًا للدخول إلى عالم آبل مع تجربة حديثة ومزايا الذكاء الاصطناعي.