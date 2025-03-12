تكنولوجيا: تأكيد رسمي على قدوم هاتفيXiaomi 15T و Xiaomi 15T Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ عام 2019، استمرت شاومي في تقديم إصدارات T من هواتفها الرائدة، ويبدو أنها لن تتوقف قريبًا. فقد ظهرت أدلة جديدة تؤكد وجود سلسلة Xiaomi 15T، والتي يُتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام تحت اسم Xiaomi 15T و Xiaomi 15T Pro، لتكون خلفًا لهواتف Xiaomi 14T و Xiaomi 14T Pro.

تم العثور على هذه المعلومات في مدونة HyperOS 2.1 الخاصة بشاومي، حيث كشف الكود البرمجي عن الاسم الرمزي لهاتف Xiaomi 15T وهو Klimt، بينما تم تسجيل Xiaomi 15T Pro تحت اسم Turner.

تستمر شاومي في تقليدها بتسمية أجهزتها على أسماء رسامين مشهورين، حيث تعود هذه الأسماء إلى الفنانين Gustav Klimt و J.M.W. Turner.

وتشير التسريبات إلى أن Xiaomi 15T Pro سيرتبط ارتباطًا وثيقًا بهاتف Redmi K80 Ultra، حيث يحمل كلاهما الاسم الرمزي ذاته ولكن بأرقام طراز مختلفة.

ومع ذلك، كما حدث مع Redmi K70 Ultra و Xiaomi 14T Pro، من المحتمل أن يقدم Xiaomi 15T Pro مواصفات أقوى. في المقابل، قد يأتي الإصدار العادي Xiaomi 15T بمواصفات أقل، مثل معالج أضعف وسرعة شحن أقل.

حتى الآن، لم تظهر أي معلومات رسمية عن موعد الإعلان عن سلسلة Xiaomi 15T، لكن من المرجح أن يتم الكشف عنها خلال النصف الثاني من العام.

المصدر