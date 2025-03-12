شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2.6 مليون شخص تعرضوا لجرائم الاحتيال الإلكترونى خلال 2024 بخسائر 12.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن اللجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أن حوالي 2.6 مليون شخص قدموا بالفعل بلاغات عن وقوعهم ضحايا للاحتيال فى عام 2024، بإجمالى خسائر بلغت 12.5 مليار دولار.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بخسارة 2.5 مليار دولار فى عام 2023، عندما تلقت اللجنة نفس العدد تقريبًا من البلاغات.

وكانت الطريقة الأكثر شيوعًا للإبلاغ عن خسارة الأموال هي التواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أن اللجنة لا تُفصّل المنصات الأكثر شيوعًا.

أغرب جرائم الاحتيال الإلكترونى

وقد تصل بعض عمليات الاحتيال هذه إلى مستويات خطيرة للغاية - فقد ورد أن امرأة فرنسية تعرضت للاحتيال بمبلغ 800,000 دولار من قِبل شخص انتحل صفة الممثل براد بيت.

وقد أشارت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، إلى أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا يخسرون أموالهم بشكل أكبر عند الإبلاغ عن عمليات الاحتيال مقارنةً بمن تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.

ومع ذلك، عندما يخسر كبار السن أموالهم، يميلون إلى خسارة أموال أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

وتعد ثالث أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا في عام 2024 كان الاحتيال المتعلق بفرص العمل والأعمال، حيث تضاعف عدد التقارير عنه ثلاثة أضعاف تقريبًا بين عامي 2020 و2024.

تقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي تلعب دورا في جرائم الاحتيال

في حين أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالوظائف والتوظيف مثلت خسائر بقيمة 90 مليون دولار في عام 2020، فقد أبلغ الناس عن خسارة 501 مليون دولار العام الماضي.

وكانت التحويلات المصرفية التقليدية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لخسارة الناس أموالهم بسبب عمليات الاحتيال، حيث بلغ مجموعها حوالى ملياري دولار، لكن مدفوعات العملات المشفرة لم تكن بعيدة عنها، حيث بلغت 1.4 مليار دولار.

قد يتواصل هؤلاء المحتالون مع المستهلكين عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المكالمات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، لكن مع تزايد سهولة الوصول إلى تقنية التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي، قد نشهد المزيد من عمليات الاحتيال عبر الهاتف في المستقبل، حيث سيتمكن المحتالون من محاكاة أصوات أحبائهم بدقة أكبر، مما يمهد الطريق لمزيد من الهجمات المُستهدفة.