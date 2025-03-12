تكنولوجيا: تسريب مبكر يكشف عن ساعة Huawei Watch 5 مع دعم eSIM

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هواوي تستعد للعودة إلى سلسلة ساعاتها الذكية بعد غياب طويل. كانت آخر إصدارات الشركة في هذه الفئة Huawei Watch 4 و Watch 4 Pro، اللتين تم إطلاقهما في يونيو 2023 بمعالجات Snapdragon W5 Gen 1.

منذ ذلك الحين، ركزت هواوي على سلسلة Watch GT، حيث طرحت Watch GT 5 العام الماضي، تلاها إصدار Watch GT 5 Pro.

ومؤخرًا، رصد Huawei Central إشارة مبكرة إلى ساعة Huawei Watch 5. وفقًا للتقارير، حصلت الساعة الذكية على موافقة هيئة TDRA، وهي الجهة التنظيمية للاتصالات في الإمارات العربية المتحدة. يشير هذا الاعتماد إلى أن Huawei Watch 5 ستتاح عالميًا في وقت لاحق، لكن لا يزال موعد الإطلاق غير معروف.

أما فيما يتعلق بالتصميم، فلم تتوافر بعد أي تفاصيل حول شكل Huawei Watch 5. ومع ذلك، تؤكد وثائق TDRA أن الساعة ستدعم تقنية eSIM، وهو أمر متوقع نظرًا لأن Huawei Watch 4 و Watch 4 Pro توفران بالفعل اتصالًا خلويًا من خلال نفس التقنية.

مع اقتراب موعد الإطلاق، يُتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول Huawei Watch 5 عبر الإنترنت، حيث من المرجح أن يتم الكشف عنها أولًا في الصين قبل أن تصل إلى الأسواق العالمية.

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