شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق 18 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مقاطعة هاينان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-8 واي 6" من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لترسل 18 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، دخلت الأقمار الاصطناعية، المجموعة الخامسة من نوعها، المدار المحدد مسبقا بنجاح. وستشكل هذه الأقمار كوكبة الإنترنت التجارية الصينية "سبيس سيل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن هذه المهمة تمثل الإطلاق الافتتاحي من منصة الإطلاق رقم "1" بالموقع، والذي يشير، بعد الإطلاق الافتتاحي من المنصة رقم 2 في 30 نوفمبر 2024، إلى جاهزية المنصتين لإطلاق أول ميناء فضائي تجاري صيني للمهام المستقبلية، والصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش-8، الذي طورته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي، هو صاروخ متوسط الرفع يعمل بالوقود السائل ومُحسَّن لإطلاق أقمار اصطناعية متعددة إلى مدارات أرضية منخفضة ومتوسطة وعلى نحو موفر في التكلفة.

وتمثل هذه المهمة الرحلة رقم "563" لعائلة صاروخ "لونغ مارش"، وهي ركيزة نظام النقل الفضائي الصيني.