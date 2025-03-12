تكنولوجيا: تصميم Google Pixel 10 Pro XL لا يختلف كثيرًا عن Pixel 9 Pro XL وفقًا للتسريبات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد عودة سلسلة XL العام الماضي مع هاتف Pixel 9 Pro XL، يبدو أن جوجل ستواصل هذا النهج مع Pixel 10 Pro XL. كان هاتف العام الماضي مجرد نسخة مكبرة من Pixel 9 Pro، وتشير أحدث التسريبات إلى أن السيناريو سيتكرر هذا العام أيضًا، وفقًا لما كشفه OnLeaks وموقع Android Headlines.

يأتي Pixel 10 Pro XL بشاشة 6.8 بوصة، تمامًا مثل Pixel 10 Pro، وفقًا للصور المسربة. أما باقي التصميم، فيبدو مطابقًا تقريبًا، حيث تحتفظ جوجل بالتخطيط الأيقوني للكاميرات مع مستشعر قياس الحرارة بجانبه.

لم تتضح بعد تفاصيل مستشعرات الكاميرا الفعلية، لكن من المتوقع ظهور مزيد من المعلومات قريبًا.

وعلى مستوى العتاد، سيتم تشغيل Pixel 10 Pro XL بمعالج Tensor G5، تمامًا مثل Pixel 10 وPixel 10 Pro. على عكس الأجيال السابقة التي اعتمدت على Exynos، يأتي هذا المعالج بتصميم داخلي كامل من جوجل، حيث يعتمد على أنوية Cortex من ARM، ومعالج رسومي من Imagination Technologies، بالإضافة إلى مودم 5G من MediaTek.

لكن التحسينات الأبرز قد تكون على مستوى البرمجيات، حيث سيعمل الهاتف بنظام Android 16 مع بعض الميزات الحصرية لهواتف Pixel.

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