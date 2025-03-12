تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ترقيات كبيرة في سلسلة Redmi K90 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق شاومي هاتف Redmi K80 Ultra خلال الأشهر المقبلة، ليكون مقدمة لسلسلة Redmi K90 المنتظرة. وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت تسريبات جديدة بعض التفاصيل حول هذه التشكيلة الفرعية من الجيل التالي.

وفقًا لما نشرته Digital Chat Station، تعمل شاومي على تحسين الكاميرات في سلسلة Redmi K90. وعلى الرغم من أن هواتف هذه السلسلة لم تركز تاريخيًا على التصوير، إلا أن هذا قد يتغير هذا العام.

وتشير التقارير إلى أن شاومي تنوي تزويد Redmi K90 و K90 Pro بكاميرات رئيسية محسّنة، مع احتمالية أن تأتي بعض الطرازات بعدسات Periscope، تمامًا كما هو الحال في هاتف Xiaomi 16.

إلى جانب تحسينات الكاميرا، ستشهد السلسلة القادمة أيضًا زيادة في حجم الشاشة. يبدو أن شاومي ستتخلى عن شاشة 6.67 بوصة التي اعتمدتها في السنوات الماضية، لتقدم بدلًا منها شاشة أكبر بقياس 6.8 بوصة.

من ناحية الأداء، يُتوقع أن يعتمد الإصدار العادي من Redmi K90 على معالج Snapdragon 8 Elite، وهو ما يتماشى مع سياسة شاومي في تزويد الإصدارات غير الاحترافية بأحدث معالجات كوالكوم.

كذلك، ستستفيد الهواتف من بطاريات السيليكون والكربون التي توفر كثافة طاقة أعلى، حيث تشير النماذج الأولية إلى أن الأجهزة قد تأتي ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير.

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