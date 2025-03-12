شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام iOS 19 سيوسع قدرات Apple Intelligence لتشمل المزيد من التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد iOS 19 هو الإصدار التالي المزعوم لنظام التشغيل (OS) من Apple لجهاز iPhone والذي من المتوقع عرضه فى مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2025 هذا الصيف، ومن المرجح أن يكون جزء كبير من التحديث هو Apple Intelligence - مجموعة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بالشركة - والتي تم الكشف عنها في WWDC 2024 قبل طرحها على طرز iPhone في سبتمبر مع iOS 18.

ومع ذلك، يزعم تقرير جديد أن iOS 19 قد لا يجلب أي قدرات ذكاء اصطناعي جديدة من Apple، ولكنه ببساطة يوسعها لتغطية المزيد من التطبيقات.

iOS 19 لتوسيع قدرات Apple Intelligence

في أحدث إصدار من نشرة Power On، أبرز مارك جورمان من بلومبرج أن Apple من غير المرجح أن تكشف عن أي قدرات ذكاء اصطناعي جديدة خلال مؤتمر WWDC 2025 القادم، وبدلاً من ذلك، ستركز شركة التكنولوجيا العملاقة على توسيع القدرات الحالية لتشمل المزيد من التطبيقات.

وعلى الرغم من أن العديد من ميزات Apple Intelligence شقت طريقها إلى iPhone مع iOS 18.1 والتحديثات اللاحقة، إلا أن ميزة رئيسية لم تر النور بعد، وفي WWDC 2024، أعلنت Apple عن إصدار أكثر تقدمًا من Siri والذي سيكون قادرًا على الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم ومعرفة ما هو موجود على شاشته لتقديم إجابات سياقية ومخصصة للاستفسارات، وفي حين لم تكشف الشركة عن تاريخ محدد لطرحها، كان من المتوقع إصدار الميزة مع تحديث iOS 18.4 في أبريل، ولكن ورد أن هذه الخطط تأخرت في المستقبل المنظور.

وأفادت جاكلين روي، المتحدثة باسم الشركة، لـ Daring Fireball أن "الأمر سيستغرق وقتًا أطول مما كنا نعتقد لتقديم هذه الميزات ونتوقع طرحها في العام المقبل".

إضافة إلى الاضطرابات في قسم الذكاء الاصطناعي في Apple، ورد أن كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في الشركة، إلى جانب مسؤولين آخرين، أعربوا عن مخاوف قوية داخليًا بشأن ميزات Apple Intelligence.

مستشهدين بالاختبار الشخصي، أكدوا أن الميزات لم تعمل بشكل صحيح أو كما هو معلن، وبالتالي، يقترح جورمان أن الأشخاص في Apple "يعتقدون أن العمل على الميزات يمكن إلغاؤه تمامًا" وقد يتعين بناؤها "من الصفر" مرة أخرى، مما يشير إلى مزيد من التأخير. ومن غير المتوقع إصدارها حتى العام المقبل على الأقل، وفقًا للتقرير.