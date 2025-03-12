شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ضحت شركة أبل بهاتف iPhone SE لحماية هوامش أرباحها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل مؤخرًا عن هاتف iPhone 16e وهو بديل لسلسلة iPhone SE التي توقفت الآن عن الإنتاج، ويأتي iPhone 16e بالمزيد من الميزات من نظرائه لكنه يأتي أيضًا مع ارتفاع كبير في السعر مقارنة بنماذج iPhone متوسطة المدى السابقة، وقد أثار الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يستحق السعر المطلوب.

وعلق الخبير التقني مارك جورمان، إن قرار تسعير هاتف آيفون 16 إي لم يُتخذ لحماية الهاتف من أي تعريفات جمركية وشيكة في المستقبل، مفسرا أن سعر آيفون 16 إي يبدأ من 599 دولارًا، لأن أبل أرادت حماية هوامش ربحها التي قد تعاني من تباطؤ مبيعات آيفون 16.

لماذا تشعر شركة آبل بالقلق إزاء تباطؤ مبيعات آيفون 16؟

وذكر "جورمان"، أن آيفون 16 هو منتج غير مكتمل من الناحية الموضوعية، موضحًا أن أكثر نقاط البيع التي أعلنت عنها شركة Apple وروجت لها بشكل كبير في هاتف iPhone 16 تضمنت Apple Intelligence، وهي عبارة عن "مُصمم لذكاء Apple".

ومع ذلك، لم تكن Apple Intelligence متاحة حتى عند الإطلاق، فعندما تم إطلاقه، كان غير مكتمل، ووعدت Apple بأن الميزات المتبقية سيتم طرحها في تحديثات iOS القادمة ثم تأخرت أكثر، حتى وصل الأمر إلى النقطة التي قد لا يرى فيها "Siri الشخصي" - ترقية الذكاء الاصطناعي الأكثر ترقبًا - النور حتى عام 2027.



وتذهب التوقعات أيضًا عن إلغاء شركة Apple لجهودها في مجال الذكاء الاصطناعي بالكامل والبدء من الصفر، كما قامت Apple بإزالة إعلان Siri الشخصي لأنه كان يروج لشيء غير متاح بالفعل للمستهلكين.



َقد دفعت هذه المشاكل شركة Apple إلى الاستعداد لمبيعات ضعيفة لـ iPhone 16، في ضوء تراجع حصة Apple في السوق في الصين، لأنه يعد هاتف غير مكتمل أكثر خارج الولايات المتحدة ، فلم يحصل الاتحاد الأوروبي إلا الآن على Apple Intelligence.

كما يحصلون على مجموعة من الميزات الأخرى مثل التحميل الجانبي وأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية والتي لا تتوفر لدى المستهلكين في الولايات المتحدة، كما لا تزال الصين لا تمتلك Apple Intelligence، لذا فإن iPhone 16 لا يقدم حتى أكثر ميزاته تسويقًا في البلاد حتى الآن .