شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث كبير لتليجرام يتيح دمج هاتفك بجهاز التليفزيون.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل تحديد جديد لمستخدمي Telegram على Android الآن، يمكنهم من إرسال محتوى الفيديو والصوت إلى أجهزة التلفزيون الخاصة بهم من خلال Chromecast، وهي ميزة رئيسية في أحدث تحديث لتطبيق المراسلة.

يأتي هذا التحديث جنبًا إلى جنب مع تحسينات أخرى، بما في ذلك تنظيم الرسائل المحسّن وواجهة مُحدَّثة لإدارة الأجهزة المرتبطة، لكي تلبي القدرة على إرسال الوسائط إلى شاشة أكبر ، لتلبية رغبة المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة المحتوى مع الآخرين أو ببساطة الاستمتاع به على شاشة أكثر غامرة.

وقبل هذا التحديث، كان على المستخدمين الاعتماد على حلول بديلة من جهات خارجية لتحقيق وظائف مماثلة، لكن الآن، بات تطبيق Telegram، يتيح لك بنقرة بسيطة نقل مقاطع الفيديو والصوت بسلاسة إلى أي جهاز يدعم Chromecast.

وهذا التبسيط في العملية يجعل مشاركة المحتوى وعرضه أكثر سهولة، حيث يمكنك الوصول إلى هذه الميزة من خلال فتح مقطع فيديو، والنقر على أيقونة الإعدادات، ثم تحديد "Chromecast".

ماذا عن ميزة الرسائل في تحديث تليجرام الأخير ؟

ويقدم التحديث أيضًا ميزة "الرسائل المميزة 2.0"، وتسمح هذه الميزة بفرز وتنظيم الرسائل المحفوظة بشكل أفضل من خلال السماح للمستخدمين بتعيين علامات لرسائلهم المميزة، مما يخلق طريقة أكثر تنظيمًا لاسترجاعها لاحقًا، ويهدف هذا إلى معالجة تحدي العثور على معلومات محددة ضمن مجموعة كبيرة من المحتوى المحفوظ.

وبالنسبة لأولئك الذين يحفظون الرسائل أو الصور ومقاطع الفيديو المهمة بشكل متكرر، فإن هذه الأداة التنظيمية تمثل ترقية كبيرة.

ومن الجوانب البارزة الأخرى للتحديث الواجهة المحسنة لإدارة الأجهزة المرتبطة، ونظرًا لأن العديد من المستخدمين يستخدمون Telegram عبر منصات متعددة، فإن القدرة على التحكم في هذه الاتصالات ومراقبتها أمر ضروري، حيث توفر الواجهة المحدثة نظرة عامة أكثر وضوحًا على الجلسات النشطة وتسمح بفصل الأجهزة بشكل أسهل.

ويعمل هذا التحسين على زيادة الأمان ويمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في حساباتهم، خاصة أن Telegram تركز دائما على الخصوصية والسرعة لتحسين تجربة المستخدم.