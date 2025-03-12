شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تشغيل ChatGPT بلمسة واحدة على ايفون 16.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل نماذج الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الدردشة مثل ChatGPT وGemini هي أكثر المجالات التي تحظى بالاهتمام في عالم التكنولوجيا هذه الأيام، لاسيما أنها قادرة على الإجابة على أسئلتك العامة من النوع الذي نطرحه على Siri أو Google Assistant.

تنجح روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي على الدخول في العديد من التفاصيل لتقديم إجابات متنوعة في الموضوعات المختلفة، لذا إذا كنت من مالكي iPhone وقد سئمت من الأداء الضعيف لـ Siri، فيمكنك استخدام المساعد الرقمي من Apple لضبط المنبه أو المؤقت والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كل شىء آخر.

وباستخدام زر الإجراء في iPhone، يمكنك ضبط ChatGPT ليفتح بضغطة واحدة طويلة.

وإذا كنت من مستخدمي أيفون، فإنه يمكنك استخدام ChatGPT من OpenAI وإذا كان لديك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max أو طراز سلسلة iPhone 16 بما في ذلك iPhone 16e)، فيمكنك الوصول بسرعة إلى ChatGPT عبر زر الإجراء، الموجود على الجانب الأيسر من طرز iPhone المتوافقة أعلى عناصر التحكم في مستوى الصوت، ثم يمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم زر الإجراء ثم مرر الشاشة حتى تصل إلى الاختصار، واضغط على موجه "فتح ChatGPT" على الشاشة، ثم اضغط على خيار ChatGPT أسفل عنوان اختصاراتي، ومن صفحة ChatGPT اضغط على مستطيل فتح.

كلما احتجت إلى الذكاء الاصطناعي، يمكنك الضغط مطولاً على زر الإجراء حتى يفتح تطبيق CharGPT مما يسمح لك بكتابة أو قول استفسارك.

هناك خيار آخر للذكاء الاصطناعي وهو تطبيق Gemini من جوجل، ففي شهر نوفمبر، تم إصدار تطبيق Gemini لنظام iOS وهو متاح مجانًا من متجر التطبيقات، و بمجرد تثبيت تطبيق Gemini على جهاز iPhone، يمكنك إضافة اختصار لشاشة القفل عبر ستة أدوات جديدة.

و لإضافة أربع من هذه الأدوات عبر الجزء العلوي من شاشة القفل أسفل الساعة، بمجرد دخولك إلى شاشة القفل، اضغط لفترة طويلة على بعض مساحة الشاشة الفارغة حتى تظهر صفحة المجموعات، ثم انقر فوق حقل التخصيص في أسفل الشاشة وحدد شاشة القفل، وانقر على المستطيل المحيط بالأدوات التي لديك حاليًا أسفل الساعة وسترى علامة ناقص مع نافذة منبثقة لإضافة أدوات في أسفل الشاشة، ثم انقر على علامة الطرح لإزالة الأدوات الحالية أسفل الساعة وفي النافذة المنبثقة لإضافة أدوات، انتقل إلى Gemini وانقر عليها.

وسترى ستة خيارات، حيث يمكنك سحب ما لا يقل عن خيار واحد أو أربعة خيارات، تتضمن خيارات الأدوات ما يلي:

1.مطالبة الكتابة

وهي أداة قفل الشاشة الوحيدة التي يمكنك إضافتها حيث أن النقر عليها يأخذك مباشرة إلى صفحة Gemini حيث يوجد مطالبة لك لطرح سؤالك أو كتابته.

2.التحدث المباشر

يفتح الميكروفون الخاص بك مما يسمح لك بتعيين أحداث التقويم وتعيين التذكيرات بسرعة.

3.استخدام الكاميرا

باستخدام هذه الميزة، يمكنك التقاط صورة وسيخبرك Gemini بكل شيء عن موضوع صورتك.

4.مشاركة الصورة

يمكنك اختيار صورة والحصول على مزيد من المعلومات عنها، أو إنشاء فن جديد، أو بدء محادثة حول الصورة.

5.مشاركة الملف

بإمكانك استخدام ملفًا لمشاركة المعلومات