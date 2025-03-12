شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تأجيل تحسينات الذكاء الاصطناعى لسيرى إلى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل عن تأجيل إطلاق مجموعة من التحسينات المرتقبة لمساعدها الصوتي سيري إلى عام 2026، بعد أن صرحت بأن تطوير النسخة الأكثر تخصيصًا من سيري والذى يتميز بزيادة وعيه بالسياق الشخصي للمستخدم وقدرته على اتخاذ الإجراءات داخل التطبيقات وخارجها سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

وأوضحت الشركة في البيان: لقد عملنا على تطوير سيري ليصبح أكثر تخصيصًا، مع زيادة قدرته على فهم السياق الشخصي للمستخدم وتقديم الإجراءات المناسبة داخل التطبيقات وعبرها، سيستغرق تقديم هذه الميزات وقتًا أطول مما توقعنا، ونتوقع طرحها في العام المقبل."

وكان من المقرر في السابق إطلاق هذه الميزات في عام 2025 دون ذكر أسباب التأخير.

في العام الماضي، أعلنت أبل عن مبادرة "Apple Intelligence" التي شملت مجموعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل إعادة صياغة الرسائل الإلكترونية وتلخيص محتويات البريد المزدحم، مما يعكس سعيها المستمر لتعزيز تجربة المستخدمين.

ومن بين التحسينات الأساسية المخطط لها، تمكين سيرى من التنقل بسلاسة بين التطبيقات وتنفيذ المهام بشكل تلقائي عبر الاستفادة من المعلومات المخزنة على أجهزة المستخدمين.

وقدمت أبل أمثلة على ذلك مثل الطلب من سيري تشغيل بودكاست موصى به من قِبل صديق أو عرض معلومات تتبع الرحلات الجوية بناءً على بيانات موجودة على الجهاز.

وفي سياق متصل، تعمل أبل على بناء بنية تحتية سحابية متطورة تعتمد على معالجاتها الخاصة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موقفها الراسخ تجاه الخصوصية مع تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إذ أشارت الشركة إلى أن سيري يستقبل حوالي 1.5 مليار طلب من المستخدمين يوميًا.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تنافس محتدم بين عمالقة التكنولوجيا، حيث أدخلت جوجل العام الماضي نموذج Gemini إلى مساعدها الصوتي، كما أطلقت أمازون تحديثًا معتمدًا على الذكاء الاصطناعي لمساعدها Alexa، مع توفير الميزات الجديدة مجانًا لمشتركي برنامج Prime مقابل 19.99 دولارًا شهريًا للمستخدمين الآخرين.