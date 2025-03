شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك ينصح المراهقين بالذهاب إلى النوم.. يشغل تلقائيًا موسيقى "مهدئة" وتمارين التنفس والان مع تفاصيل الخبر

أطلق تطبيق الفيديو تيك توك أداة جديدة للتأمل تسمى "Wind Down" لمساعدة المستخدمين المراهقين على الاسترخاء قبل النوم والابتعاد عن موجز التطبيق، وسيتم تشغيل Wind Down تلقائيًا إذا كان المراهق على التطبيق بعد الساعة 10 مساءً، مما يقطع موجز For You من خلال الاستيلاء على الشاشة بالكامل وتشغيل موسيقى مهدئة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه في الأسابيع المقبلة، سيبدأ أيضًا في اختبار تمارين تأمل إضافية كجزء من الميزة.

يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تدفع فيها منصة وسائط اجتماعية بأدوات التأمل مباشرة للمستخدمين، وتأتي كجزء من تحديث أوسع من TikTok.

كما يتميز بأدوات جديدة للرقابة الأبوية، بما في ذلك ميزة تسمى Time Away، والتي تمكن الآباء من حظر المراهقين من TikTok خلال أوقات محددة، مثل الوجبات العائلية أو المدرسة أو في الليل أو أثناء العطلة.

مكّن تطبيق TikTok ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى الآباء من تحديد ساعات استخدام الشاشة بالساعات وخلال الليل، ولكن ليس جداول زمنية محددة خلال النهار، وباستخدام أداة Wind Down الجديدة، إذا كانوا يستخدمون التطبيق بعد الساعة 10 مساءً، فسيتم مقاطعة المراهقين من خلال تشغيل موسيقى هادئة على الشاشة بالكامل.

سيتم منحهم بعد ذلك خيار الاستمرار في التمرير أو إيقاف التشغيل، وإذا قرر المراهق قضاء وقت إضافي على TikTok بعد هذا التذكير الأول، فسيتم عرض إشعار ثانٍ يصعب تجاهله على الشاشة بالكامل.

وفقًا للتطبيق، تم تصميم الأداة لمساعدة المراهقين على تطوير عادات متوازنة طويلة الأمد.

وأوضحت الشركة في بيان لها: "لقد صممنا هذه الميزات لتعكس أفضل الممارسات في نظرية تغيير السلوك من خلال توفير دفعات إيجابية يمكن أن تساعد المراهقين على تطوير عادات متوازنة طويلة الأمد".

وأضافت: "في البلدان التي تم تجريبها بالفعل، قررت الغالبية العظمى من المراهقين إبقاء هذا التذكير قيد التشغيل ونجحت الميزة في أداء مهمتها بالفعل".