شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تحديث جديد لأجهزة آيفون لمعالجة ثغرات أمنية المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل، تحديث iOS 18.4 Beta 3 لأجهزة iPhone للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي، وعلى عكس تحديث المطورين التجريبي 2 السابق الذي جلب الذكاء البصري إلى iPhone 15 Pro، فإن الإصدار الأحدث لا يحتوي على أي ميزات جديدة بارزة.

تفاصيل التحديث الأخير لهواتف آيفون

ويعتبر التحديث تحديثًا بسيطًا يهدف إلى معالجة الأخطاء وتقديم إصلاحات للثغرات الأمنية، كما يعمل iOS 18.4 Beta 3 على حل المشكلات التي تم اكتشافها في الإصدارات السابقة المتعلقة بذكاء Apple والإشعارات وSiri ومكالمات Wi-Fi وأدوات الكتابة .

ما الجديد في تحديث iOS 18.4 Beta 3

وفقًا لسجل التغييرات الخاص بشركة Apple، فإنه يعمل على إصلاح ثلاث مشكلات تتعلق بـ Apple Intelligence - مجموعة الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بالشركة.

و في إحدى الحالات، تطلب الأمر تمكين Siri للغات أخرى غير الإنجليزية (الولايات المتحدة)، كما أبلغ المستخدمون عن عدم توفر ميزات Apple Intelligence أو رؤية رسالة دعم التنزيل، بينما تطلبت مشكلة أخرى إعادة تشغيل الجهاز حتى تعمل، ويعمل أحدث تحديث لصانع iPhone على إصلاحها.



كما أن هناك إصلاح للإشعارات أيضًا، والذي يمنعها من الانهيار مؤقتًا. وفي الوقت نفسه، فشلت بعض اقتراحات Siri في الاكتمال بنجاح بلغات أخرى غير الإنجليزية.



وأعلنت شركة Apple، أن التحديث الجديد يعمل على حل أزمة بعض العملاء بشأن عدم قدرتهم على الوصول إلى مكالمات Wi-Fi على iOS 18.4 beta 2، كما يحمل إصلاحًا لرسالة خطأ تم الإبلاغ عن ظهورها عند تحديد خيار الاستبدال بعد إنشاء قائمة أو نقطة رئيسية أو جدول أو ملخص في النافذة المنبثقة باستخدام أدوات الكتابة.



وحمل الإصدار الجديد عدد قليل من الإضافات الجديدة للمطورين أيضًا، فقد أصبحت التطبيقات الآن بمقدورها استخدام التفاعل القريب في الخلفية لأداء نطاق واسع النطاق، علاوة على ذلك، تم تقديم واجهات برمجة تطبيقات StoreKit الجديدة مع دعم عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال واجهة برمجة تطبيقات التجارة المتقدمة.