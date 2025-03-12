شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل ميزة مشاركة التطبيقات كويك شير من متجر Play مع أحدث تحديث والان مع تفاصيل الخبر

فى عام 2021، قدمت Google ميزة جديدة سمحت لمستخدمي Android بمشاركة التطبيقات مع الآخرين باستخدام ميزة Quick Share ، وبعد ثلاث سنوات، كشفت ملاحظات الإصدار لتحديث ديسمبر لتطبيق Google Play Store أن هذه الميزة ستختفي قريبًا.

من المحتمل أن أغلب الأشخاص لم يكونوا على علم بميزة مشاركة التطبيقات في متجر Play، وربما كان عدد الأشخاص الذين استخدموها أقل ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين علموا بها، فإن الخبر السيئ هو أنها اختفت أخيرًا من أحدث إصدار من متجر Play .

كانت هذه الميزة موجودة في قائمة "إدارة التطبيقات والأجهزة" في متجر Play، مع أيقونة "المشاركة القريبة" ، في البداية طرحت Google هذه الميزة كحل مناسب للمستخدمين الذين يواجهون اتصالات إنترنت ضعيفة أو غير موثوقة، أو أولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على بيانات الهاتف المحمول من خلال مشاركة التطبيقات دون استخدام Wi-Fi أو خدمة الهاتف المحمول.

ولم يتضح بعد سبب قرار جوجل بإزالة ميزة Nearby Share للتطبيقات في متجر Play. وحتى لو لم تكن هذه الميزة مستخدمة بشكل منتظم، فإن إزالتها قد تكون بمثابة خيبة أمل كبيرة للمستخدمين في المناطق النائية أو التي تعاني من قيود البيانات.

ما هي طرق مشاركة التطبيقات البديلة؟

لحسن الحظ، لا يزال تطبيق Nearby Share المستقل من Google يعمل على مشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت، ودعم التطبيقات والصور والملفات الأخرى عبر أجهزة Android ، ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق Files by Google كبديل.

ولكن بالطبع، هناك العديد من تطبيقات الطرف الثالث التي تسمح لك أيضًا بمشاركة التطبيقات والملفات الأخرى بين هاتفين ، ومن أشهر هذه التطبيقات SHAREit، إلى جانب تطبيقات أخرى مثل Xender وSend An

لذا فإن الخبر السار هو أنك لست مضطرًا إلى الاعتماد على اتصال بالإنترنت، والخبر السيئ الوحيد هنا هو أنه لم يعد بإمكانك مشاركة تطبيق مباشرةً من متجر Play.

ميزات أخرى حديثة أوقفتها Google

ليس من الغريب أن تقوم شركة Google بتقليص الخدمات والتطبيقات والميزات ، وفيما يلي بعض الأمثلة الأحدث:

* تطبيق Google Podcasts أوقفت Google تطبيقها المخصص للبودكاست، ودمجت تشغيل البودكاست مباشرةً في YouTube Music. وعلى الرغم من تقدير بعض المستخدمين لوجود مشغل بودكاست مخصص منفصل، قررت Google دمج البودكاست في YouTube Music.



* نطاقات جوجل في العام الماضي، باعت جوجل أعمال تسجيل النطاقات الخاصة بها إلى Squarespace، على الرغم من اكتساب الخدمة شعبية بين الشركات الصغيرة والأفراد. وكان على المستخدمين نقل نطاقاتهم، مما يسلط الضوء على استعداد جوجل للخروج من الخدمات حتى عندما تكون شائعة، شريطة ألا تتوافق بشكل وثيق مع نموذج أعمالها الأساسي.

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* تطبيق وأجهزة Jamboard وأوقفت Google مؤخرًا منصة السبورة التعاونية الخاصة بها، Google Jamboard، على الرغم من أن العمل عن بُعد قد عزز شعبيتها، وبدلاً من ذلك شجعت الشركة المستخدمين على الانتقال إلى أدوات تعاونية مدمجة داخل تطبيقات موجودة مثل Google Meet أو Google Workspace.