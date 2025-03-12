شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini الجديد.. ذكاء اصطناعى بذاكرة بحث شخصية من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمكن نموذج Gemini الجديد القادم المسمى "التخصيص" من الوصول إلى سجل بحث جوجل الخاص بك للمساعدة في منحك إجابات أكثر تخصيصًا وارتباطًا باستعلامات بحث جوجل الخاصة بك.

وتأتي هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي من Android 16 على عكس نماذج روبوت الدردشة Gemini الأخرى، سيطلب منك هذا النموذج الإذن بالبحث في سجل بحث Google الخاص بك قبل استخدامه، سيتعين عليك أيضًا تشغيل إعداد نشاط الويب والتطبيق لربط سجل بحث Google الخاص بك بـ ـ Gemini.

ويتيح لك الميزة بالبحث في سجل بحثك على جوجل، حيث يتم إخبار المستخدمين بأن "نموذج التخصيص" هو الوحيد الذي يتصل بسجل بحث Google الخاص بك.

كما تشير جوجل إلى أن المحادثات التي تتم باستخدام هذا النموذج لا تُستخدم لتحسين Gemini ولا يتم تخزينها خارج سجل المحادثات الخاص بك، وبعد 60 يومًا، سيتم حذف المحادثات من نشاط Google Apps إذا قررت السماح لـ Gemini بالاختلاط بسجل بحث Google الخاص بك، فلن يتم ربط سجل البحث الخاص بك بأى نموذج Gemini آخر.

وتذهب التوقعات إلى أن جوجل تخطط لإطلاق النموذج قريبًا، فإن عند اختباره، كان النموذج قادرًا على تذكر عمليات البحث على Google التي يرجع تاريخها إلى بداية هذا العام.