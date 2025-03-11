تكنولوجيا: Nothing تطلق أول تحديث برمجي لـ Phone (3a) وPhone (3a) Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing الأسبوع الماضي عن هاتفيها الجديدين Phone (3a) وPhone (3a) Pro خلال فعاليات معرض MWC في برشلونة، والآن يتلقى كلا الجهازين أول تحديث برمجي لهما على الإطلاق. من المفترض أن يكون هذا التحديث متاحًا للمشترين فور إخراج الجهاز من العلبة.

يأتي التحديث محملًا بالعديد من المزايا. تم تحسين تفاعل “المفتاح الأساسي” (Essential Key)، حيث يتيح الضغط السريع الآن حفظ ما يظهر على الشاشة مع إمكانية إضافة ملاحظات، بينما يؤدي الضغط المطول إلى تسجيل ملاحظة صوتية مصاحبة للقطة الشاشة.

تشمل التحسينات أيضًا إضافة واجهات “المساحة الأساسية” (Essential Space) للشاشة الرئيسية وشاشة القفل، وصفحة رئيسية مُعاد تصميمها لـ “المساحة الأساسية”، وقسم “القادم” (Upcoming) لإدارة جميع المهام في مكان واحد، بالإضافة إلى عرض “الرؤية الذكية” (Smart Insight) بلغة النظام.

فيما يتعلق بالكاميرا، تتيح إعدادات الكاميرا المسبقة (Camera Presets) الوصول السريع إلى الإعدادات المثلى لمشاهد مختلفة. يمكن مشاركة هذه الإعدادات واستيرادها، كما يُسمح باستيراد ملفات cube لاستخدام فلاتر مخصصة. علاوة على ذلك، تم تعزيز أداء الكاميرا، وتحسين وضوح وضع الماكرو، وصقل وضع البورتريه لتقديم تأثير خلفية أكثر دقة.

تم تفعيل تصنيف الوجوه والمشاهد بمساعدة الذكاء الاصطناعي في تطبيق Nothing Gallery، الذي حصل أيضًا على “تفاعل وتجربة مستخدم محسنة”. كما تم إضافة ميزة التحقق بكلمة مرور عند إيقاف تشغيل الجهاز، وبالطبع تم إصلاح الأخطاء البرمجية.

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