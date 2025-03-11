تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy S25 Edge قادم الشهر المقبل مع تأكيد سعة البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق شركة Samsung هاتف Galaxy S25 Edge الشهر القادم، وقد ظهرت مؤخرًا تسريبات كشفت عن أبعاده، وزنه، وحجم الشاشة والإطار المحيط بها. بينما أكدت Samsung بنفسها أن المتانة لن تشكل مشكلة.

وبالنسبة للبطارية فقد ترددت شائعات مرات عديدة أن Galaxy S25 Edge سيأتي بأصغر بطارية ضمن عائلة S25، حتى مقارنةً بـ Galaxy S25 الأصغر حجمًا. والآن، تم تأكيد هذه المعلومة بشكل مؤسف من خلال شهادة معتمدة في الدنمارك.

كشفت الشهادة أن الهاتف سيأتي مزودًا ببطارية ذات سعة مقننة تبلغ 3,786 مللي أمبير/ساعة، والتي ستُسوَّق كسعة نمطية تبلغ 3,900 مللي أمبير/ساعة. وهذا يعني أن سعته أقل بـ 100 مللي أمبير/ساعة من بطارية Galaxy S25، رغم أن الأخير أصغر حجمًا.

بناءً على ذلك، من الواضح أن عمر البطارية لن يكون من بين نقاط البيع الرئيسية لهاتف S25 Edge. بدلاً من ذلك، سيكون السمك النحيف للغاية البالغ 5.84 ملم، والذي تم تحقيقه على حساب التضحية ببعض المدة التشغيلية، هو السمة الأبرز.

وفقًا للشائعات والتسريبات السابقة، سيعمل Galaxy S25 Edge بمعالج Snapdragon 8 Elite، بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت. سيحتوي على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم الشحن السلكي بقوة 25 واط. أما بالنسبة للكاميرات، فسيكون مزودًا بكاميرتين خلفيتين فقط، إحداهما رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

المصدر