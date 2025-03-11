شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من كوكب رائحته لا تطاق لآخر يمطر زجاج.. تعرف على أغرب الكواكب المكتشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير نشر في صحيفة TheSun، أهم الظواهر الكونية الغريبة التي أثارت جدلا بين الباحثون والعلماء، فعلى مدار 40 عامًا نجح الباحثون في الكشف عن أول كوكب خارج النظام الشمسي، ومنذ ذلك الحين، تم تحديد أكثر من 5800 ظاهرة كونية غريبة عبر 4300 نظام كوكبي.

وفيما يلي أهم الظواهر الكونية التي تم رصدها:كوكب WASP-127b رياح تفوق سرعة الصوت

يتميز الكوكب الغازي العملاق WASP-127b برياح تفوق سرعة الصوت، ويعتقد العلماء أن رياحه سريعة للغاية، حيث تبلغ سرعتها حوالي 33000 كيلومتر في الساعة، وتعد أسرع الرياح التي تم اكتشافها على الإطلاق في نظامنا الشمسي تحدث على كوكب نبتون - حيث تصل سرعتها إلى 1200 ميل في الساعة فقط، مما يكشف عن قوة رياحه غير المسبوقة في نظامنا الشمسي.



كوكب WASP-127b

كوكب HD 189733 b

يملك هذا الكوكب خواص مثيرة للدهشة، فقد أطلق عليه الكوكب كريهه الرائحة كما أن أمطار تتساقط على صورة زجاج وطقسه سيئًا للغاية لايقدر على العيش به أي كائن حي.



ووفقًا للبيانات التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، فإن كوكب HD 189733 b له غلاف جوي كريه الرائحة مثل البيض الفاسد.

وأرجع العلماء هذا بسبب وجود كبريتيد الهيدروجين في غلافه الجوي، مما يجعل الكوكب رائحته مثل الكبريت.



كوكب HD 189733 b

ويبلغ حجم الكوكب تقريبًا حجم كوكب المشتري، وهو الأكبر في نظامنا الشمسي، مما يعني أنه يمكن أن يتسع لحوالي 1300 كوكب أرض بداخله، وفقًا لوكالة ناسا.



لكن على عكس كوكب المشتري الذي يعتبر باردًا للغاية، يقع كوكب HD 189733 b أقرب إلى نسخته الخاصة من الشمس، مما أكسبه اللقب الفلكي الشائع "المشتري الساخن".



حتى على جانبه المظلم، تصل درجات الحرارة في HD 189733 b إلى 650 درجة مئوية (1200 درجة فهرنهايت).

كوكب TrES-2b المظلم

رصد تلسكوب الفضاء كبلر التابع لوكالة ناسا الكوكب TrES-2b الذى أطلق عليه العلماء بأنه الكوكب الخارجي الأكثر ظلمة على الإطلاق في عام 2011، ويعكس الكوكب أقل من 1% من أي ضوء يسقط عليه، مما يسمح له بالاختفاء بالكامل تقريبًا عن السواد الحالك للفضاء.



كوكب TrES-2b

ومن جانبه قال ديفيد كيبينج من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء ، والذي شارك في اكتشاف الكوكب: "إنه أغمق من أشد قطع الفحم سوادًا"

يعتقد العلماء أن الكوكب ساخن للغاية بحيث لا يدعم أي غطاء سحابي، والذي يمكن أن يعكس الضوء ويجعل الكواكب قابلة للاكتشاف بسهولة من قبل علماء الفلك.

كوكب KELT-9b الأكثر سخونة

يشابه هذا الكوكب كوكب المشترى لكنه يأتي بطقس ساخن للغاية ودرجات حرارة غير مسبوقة، حيث تبلغ درجة حرارة سطحه 4300 درجة مئوية / 7800 درجة فهرنهايت،وهذا أكثر سخونة من معظم النجوم.



كما أن فترة مداره تبلغ 36 يومًا فقط، مما يجعل العام على الكوكب لا يدوم أكثر من 1.5 يومًا.



كوكب KELT-9b

ومن جانبه قال جون أهليرز، عالم الفلك في جمعية أبحاث الفضاء الجامعية في كولومبيا بولاية ماريلاند، ومركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا عن هذا الكوكب، إنه كوكب عملاق في مدار قريب جدًا وقطبيًا تقريبًا حول نجم يدور بسرعة، وهذه الميزات تعقد قدرتنا على فهم النجم وتأثيراته على الكوكب".

كوكب Kepler-452b: Earth 2.0

وفقًا للعلماء، يمكن أن يكون Kepler-452b صالحًا للحياة، مما يجعله بلا شك أحد أغرب الكواكب التي تم اكتشافها على الإطلاق.



كوكب Kepler-452b

من بين جميع الكواكب الخارجية التي تم اكتشافها على الإطلاق، تم العثور على عدد قليل منها فقط في المنطقة المناسبة للحياة حول نجمها، حيث تستضيف معظم الكواكب خارج الأرض ظروفًا غير متوافقة مع الحياة كما نعرفها - سواء كانت رياحًا قوية أو درجات حرارة شديدة الحرارة.

Kepler-452b هو أول كوكب قريب من حجم الأرض يدور حول نجم بحجم الشمس، وفقًا لوكالة ناسا.

يبلغ حجم الكوكب Kepler-452b حوالي 60% أكبر من حجم الأرض، مما يزيد من احتمالية أن يكون كوكبًا صخريًا.

ويستغرق الكوكب Kepler-452b حوالي 20 يومًا أطول من الأرض ليدور حول نجمه، مما يجعل عامنا تقريبًا بنفس الطول.