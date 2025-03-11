شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تقلص برامجها الفضائية والقوى العاملة امتثالا لأمر ترامب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وكالة ناسا، أنها ستغلق العديد من مكاتبها وستقلل قوتها العاملة امتثالاً لأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب، حيث ستغلق مكتب التكنولوجيا والسياسة والاستراتيجية التابع لناسا، وكذلك مكتب كبير العلماء، وفرع التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول التابع لمكتب التنوع والمساواة والإدماج.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال مسؤولون فى ناسا فى البيان: "لتحسين قوتنا العاملة، وامتثالاً لأمر تنفيذي، بدأت ناسا نهجها التدريجي لخفض القوة العاملة، والمعروف باسم RIF"، مضيفا "تلقى عدد قليل من الأفراد إشعارًا بأنهم جزء من RIF التابع لناسا، إذا كانوا مؤهلين، فقد يختار هؤلاء الموظفون المشاركة في هيئة التقاعد المبكر الطوعي، أو VERA، أو إكمال عملية RIF".

لم يذكر بيان ناسا عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، ولم يحدد الأمر التنفيذي المعني، ولكن من المرجح أن يكون هذا هو الأمر الذي أصدره ترامب في 20 يناير، اليوم الأول من ولايته الثانية كرئيس.

ويأمر هذا الأمر رئيس مكتب الإدارة والميزانية، والنائب العام، ومدير مكتب إدارة الموظفين (OPM) "بتنسيق إنهاء جميع البرامج التمييزية، بما في ذلك تفويضات وسياسات وبرامج وتفضيلات وأنشطة التنوع والمساواة والإدماج".

أرسلت القائمة بأعمال مديرة وكالة ناسا جانيت بيترو مذكرة على مستوى الوكالة تعلن فيها اتخاذ خطوات "لإغلاق جميع مكاتب التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول التابعة للوكالة وإنهاء جميع العقود المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول" وفقاً للأمر التنفيذي المذكور أعلاه، فضلاً عن أمر ثان ذي صلة.

وقد تأتي المزيد من التغييرات قريبًا إلى وكالة ناسا أيضًا، على سبيل المثال، أفاد إريك بيرجر من Ars Technica مؤخرًا أن إدارة ترامب تخطط لخفض التمويل لبرامج العلوم التابعة لوكالة ناسا في السنة المالية القادمة، ربما بنسبة تصل إلى 50٪.

وفقًا لجمعية Planetary Society، وهي مجموعة غير ربحية للدفاع عن الاستكشاف، فإن مثل هذا التخفيض الكبير، إذا تم إقراره، "لن يكون أقل من حدث انقراض لعلوم الفضاء والاستكشاف في الولايات المتحدة".