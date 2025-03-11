شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موعد عودة رواد الفضاء العالقين من وكالة ناسا يتغير مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تغير موعد عودة رواد الفضاء العالقين في ناسا مرة أخرى، حيث أعلن مسؤولو ناسا أن الثنائي من المقرر أن يعودا من محطة الفضاء الدولية (ISS) في 16 مارس، قبل ثلاثة أيام تقريبًا من الموعد المتوقع، حيث أمضى سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور الآن أكثر من تسعة أشهر في الفضاء بعد تأخير عودة مهمتهما الأصلية التي كان يفترض أن تستمر ثمانية أيام فقط، وذلك بسبب مشاكل فنية في مركبتهما الفضائية طراز بوينج.

ووفقا لما ذكرته صجيفة "ديلى ميل" البريطانية، يخططا ويليامز وويلمور للعودة إلى الأرض داخل مركبة فضاء سبيس إكس التي رست بالفعل في محطة الفضاء الدولية، لكنهما لا يستطيعان المغادرة حتى تجلب مركبة سبيس إكس مختلفة فريقًا جديدًا من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء ليحلوا محل الثنائي العالق.

ستنطلق هذه المهمة، المسماة Crew-10، في 12 مارس، ومن المتوقع أن يصعد طاقمها المكون من أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 13 مارس، ويغادر رواد الفضاء الأربعة بعد حوالي ثلاثة أيام من تسليم مهمة Crew-10

يتقاسم طاقم محطة الفضاء الدولية المغادر محطة الفضاء عادة مع الطاقم القادم لمدة خمسة أيام تقريبًا في ما يُعرف باسم "فترة التسليم". وهذا يسمح لهم بجعل الطاقم الجديد على دراية بعمليات محطة الفضاء ويضمن انتقالًا سلسًا.

ولكن هذه المرة، قررت وكالة ناسا تقصير فترة التسليم إلى يومين فقط للحفاظ على الطعام على متن محطة الفضاء الدولية وفتح المزيد من فرص الانفصال لطاقم ستارلاينر في حالة تداخل الطقس مع عودتهم في 16 مارس.

وربما لاقت أخبار عودتهم السريعة إلى الوطن استحسانًا من عائلات ويليامز وويلمور، الذين قضوا آخر 278 يومًا بدون أحبائهم.