شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صديقى الروبوت فى رمضان (10).. إيه الحل فى العصبية خلال الصيام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلو الأصوات فى المكتب وفى الشارع وفى كل مكان من حولى خلال نهار رمضان، وتزداد حالة التوتر والعصبية بين الناس، ولكن ما الحل فى هذه الحالة، ولماذا يحدث ذلك على الرغم من طبيعة روحانيات هذا الشهر الكريم، أسئلة تحتاج إلى إجابات، تمكن روبوت الدردشة من جوجل «جيميناى» من تقديمها لى.

فى البداية، عند فهم أسباب هذه العصبية، وجدت أن تغيرات النظام الغذائى تدخل بطريقة ما فى هذه الحالة، حيث إن انخفاض مستويات السكر فى الدم والجفاف قد يؤديان إلى العصبية، وكذلك قلة النوم أو تغيير فى مواعيد النوم ما قد يؤثر على المزاج العام، كما أن ضغط العمل أو ضغوط الحياة الأخرى قد تزداد خلال رمضان.

وما الحل؟ أخبرنى جيميناى «Gemini» بأن هناك مجموعة من الأشياء التى يمكن فعلها للتخفيف من عصبية نهار رمضان، والتى تشمل على الحصول على قسط كافٍ من النوم من 6-8 ساعات من النوم كل ليلة، وتناول وجبة سحور متوازنة، بها أطعمة غنية بالألياف والبروتين للحفاظ على استقرار مستويات السكر فى الدم، مع شرب الماء بكميات كافية بعد الإفطار وخلال الليل لتجنب الجفاف.

صديقى الروبوت فى رمضان (1) .. تفتكر ممكن نفطر إيه فى أول يوم صيام؟

نصحنى صديقى الروبوت بممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار لتحسين المزاج وتقليل التوتر، مع تطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق، والابتعاد عن مصادر التوتر من خلال تجنب المواقف أو الأشخاص الذين يثيرون غضبك، وكذلك التعبير عن المشاعر وتجنب المنبهات مثل الكافيين والنيكوتين، حيث يمكن أن يزيدا من العصبية.

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واختتم بأنه إذا كانت العصبية شديدة، فيجب استشارة الطبيب أو أخصائى نفسى، وتابع: «رمضان فرصة للتغيير الإيجابى، فحاول أن تستغل هذا الشهر لتهذيب نفسك وتحسين علاقاتك مع الآخرين».