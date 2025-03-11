تكنولوجيا: TCL تكشف عن تلفاز QD-Mini LED جديد مع Game Accelerator 288

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت TCL رسميًا تلفاز QM7K، وهو QD-Mini LED بدقة 4K، في الولايات المتحدة، ليكون خليفة لطراز QM715G لعام 2024. يأتي هذا الإطلاق بعد شهرين من الكشف عن QM6K خلال معرض CES 2025.

يتوفر QM7K بمجموعة واسعة من الأحجام، تشمل 55، 65، 75، 85، 98، و115 بوصة، ما يجعله مناسبًا لمختلف الاحتياجات. وكما هو الحال مع QM6K، يعتمد هذا الطراز على نظام التحكم Halo من TCL، الذي يهدف إلى تقليل الإزهار وتحسين دقة الألوان وتدرجات الرمادي.

إلى جانب ذلك، تستخدم الشاشة تقنية Crystglow HVA التي توفر نسبة تباين أصلية تبلغ 7000:1 مع طلاء مضاد للانعكاس.

من حيث الأداء البصري، يدعم التلفاز سطوع HDR3000، وهو تحسن مقارنة بالطراز السابق QM751G. كما يوفر معدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز، مع دعم تقنيات Dolby Vision IQ وHDR10+ وHDR10.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يعمل QM7K بمنصة Google TV، ما يتيح الوصول إلى تطبيقات البث والتحكم الصوتي والتكامل مع أنظمة المنزل الذكي مثل Amazon Alexa وGoogle Home وApple HomeKit.

يضم التلفاز أيضًا مجموعة من الميزات الموجهة للألعاب، مثل Game Accelerator 288 (288 VRR) ووضع المخرج السينمائي، إلى جانب اعتماده من IMAX Enhanced وAMD FreeSync Premium Pro.

أما من ناحية الصوت، فهو مزود بنظام قنوات 2.2 من Bang & Olufsen، بالإضافة إلى منافذ متعددة، تشمل أربعة منافذ HDMI.

يمكن شراء تلفاز TCL QM7K الآن من عدة متاجر في الولايات المتحدة، مثل أمازون، حيث تبدأ الأسعار من 1,299.99 دولارًا. وحتى الآن، لم تُعلن TCL عن تفاصيل الإطلاق في أوروبا.

الأسعار:

55 بوصة: 1,299.99 دولار

65 بوصة: 1,499.99 دولار

75 بوصة: 1,999.99 دولار

85 بوصة: 2,499.99 دولار

98 بوصة: 3,999.99 دولار

115 بوصة: 19,999.99 دولار

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