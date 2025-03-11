تكنولوجيا: ساعة Fitbit الذكية قد تحصل على مستشعر مزدوج لقياس ضغط الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمتلك جوجل، أو بالأحرى شركتها الأم ألفابت، علامة Fitbit الآن، إلا أن الأخيرة لا تزال تعمل على تطوير مستشعر جديد للأجهزة القابلة للارتداء، وهو ما كشفته براءة اختراع نُشرت مؤخرًا.

ورغم أن تسجيل براءة اختراع لا يعني بالضرورة وصول التقنية الجديدة إلى المنتجات التجارية، فإن مشاركة Fitbit في أبحاث تطوير ميزات مبتكرة لأجهزتها الأساسية ليست أمرًا مفاجئًا.

تكشف براءة الاختراع هذه عن أكثر من مجرد مستشعر جديد، حيث تصف مزيجًا من طرق قياس مختلفة لضغط الدم، مما يعزز من دقة القياسات وموثوقيتها.

وتجمع التقنية بين طريقتين معروفتين بالفعل في عالم الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وهما القياس البصري واستخدام الضغط التقليدي عبر تحليل أصوات نبضات القلب. وتشير الوثائق أيضًا إلى كيفية قيام الجهاز بتطبيق ضغط مباشر على الجلد أثناء القياس.

تتوفر كلتا الطريقتين حاليًا في بعض الساعات الذكية الموجودة في السوق. فعلى سبيل المثال، تدعم بعض ساعات Samsung Galaxy قياس ضغط الدم بصريًا، لكنها تتطلب معايرة باستخدام جهاز مخصص.

في المقابل، تعتمد Huawei Watch D على كفة قابلة للنفخ، تشبه إلى حد كبير أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية للمعصم. يستخدم هذا النظام تحليل أصوات كوروتكوف لتحديد القراءات الانقباضية والانبساطية بناءً على الضغط الخارجي المطبق على الأوعية الدموية.

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