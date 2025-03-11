تكنولوجيا: تسريبات تكشف تفاصيل مبكرة عن iPad Pro Fold بشاشة ضخمة 18.8 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما ترددت الشائعات حول استعداد أبل لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي، وذلك بعد ما يقرب من عقد على إطلاق سامسونج لسلسلة Galaxy Z وZ Flip.

ورغم التوقعات بأن يكون أول جهاز قابل للطي من أبل هو آيفون، إلا أن التقارير تشير أيضًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير جهاز لوحي قابل للطي.

ووفقًا لتسريبات جديدة من محطة الدردشة الرقمية، تعمل أبل حاليًا على جهاز iPad Pro Fold بشاشة قابلة للطي بحجم 18.8 بوصة. ومع ذلك، قد يختلف الحجم في المنتج النهائي، ما يثير تساؤلات حول مدى الحاجة إلى جهاز لوحي بهذا الحجم.

من الناحية التقنية، يُقال إن iPad Pro Fold سيستخدم هيكلًا معدنيًا لتعويض التحديات التصميمية التي يفرضها عامل الشكل القابل للطي. كما يُتوقع أن يدعم الجهاز تقنية التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، والتي قد تكون واحدة من ميزات أبل المتقدمة في هذا المجال.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فمن المتوقع أن يصل الآيفون القابل للطي في عام 2026، بينما يظل الجهاز اللوحي القابل للطي بعيدًا عن الأسواق لبضع سنوات أخرى.

تشير التسريبات إلى أن iPad Pro Fold قد يتم الكشف عنه في عام 2028 على أقرب تقدير، ومن المتوقع أن يأتي بتقنية تغليف OLED متقدمة.

المصدر