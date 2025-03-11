تكنولوجيا: سامسونج تضع نجاح Exynos 2600 على رأس أولويات Galaxy S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير جديدة من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية عن تفاصيل إضافية حول معالج Exynos 2600، حيث اتخذت سامسونج خطوات استباقية لضمان تجنب المشاكل التي واجهها Exynos 2500.

كانت معدلات الإنتاج المنخفضة عند تصنيع معالجات 3 نانومتر قد أجبرت سامسونج على استخدام معالج Snapdragon 8 Elite في هواتف Galaxy S25، مما دفعها إلى إعادة تقييم استراتيجياتها.

وعلى عكس الجيل السابق، تعتمد سامسونج في Exynos 2600 على تقنية التصنيع 2 نانومتر (SF2) من مصانعها الخاصة. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن معدلات العائد لهذه التقنية تتراوح بين 20-30٪ فقط، وهو رقم أقل بكثير من الهدف المطلوب عند 70٪ قبل بدء الإنتاج الضخم.

بالمقارنة، يُقال إن TSMC قد تمكنت بالفعل من تحقيق معدل عائد يصل إلى 60٪ لتقنية 2 نانومتر المكافئة.

وللتغلب على هذه التحديات، أنشأت سامسونج فريقًا متخصصًا لضمان وصول تقنية SF2 إلى المستويات المطلوبة من حيث العائد والجودة.

ووفقًا لتقرير FN News، فإن استخدام هذه التقنية في Exynos 2600 لن يساعد فقط في تعزيز هوامش الربح لسلسلة Galaxy S26 مقارنة بـ Galaxy S25، بل سيلعب أيضًا دورًا مهمًا في جذب عملاء جدد إلى مصانع سامسونج.

فقد شهدت الشركة تراجعًا في العقود لصالح TSMC، حيث اتجهت شركات مثل كوالكوم وNvidia إلى الاعتماد على الأخيرة خلال السنوات الماضية.

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