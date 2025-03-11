شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوم مظلم على إيلون ماسك.. تراجع ثروة أغنى رجل فى العالم بمقدار 132 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن تراجع ملحوظ لثروة إيلون ماسك بمقدار 132 مليار دولار، بعدما خسر 29 مليار دولار فى يوم واحد، مع هبوط أسهم تيسلا أمس الاثنين، لتراجع صافى ثروته منذ بداية عام 2025.

أسباب تراجع ثروة إيلون ماسك

وتأثرت ثروة أغنى رجل في العالم بشكل كبير، فقد شهد إيلون ماسك، الذي بلغت ثروته ذروتها عند 486 مليار دولار في ديسمبر 2024، انخفاضًا في صافي ثروته بمقدار 132 مليار دولار منذ بداية هذا العام.



وتأتي هذه الضربة القوية لثروة ماسك إلى انخفاض أسهم تيسلا والمسار الهبوطي لمبيعات الشركة، فمنذ توليه منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE)، فقد انخفضت مبيعات تيسلا بشكل كبير، حيث انخفضت طلبات الشركة في ألمانيا بنسبة 70 ٪، وانخفضت شحناتها بنسبة 49 ٪ في الصين.

خسارة كبرى لإيلون ماسك

واختتم سهم تيسلا أمس الاثنين 10 مارس على مؤشر ناسداك عند 222.15 دولارًا، بانخفاض 15.43 ٪ أو 40.52 دولارًا.

هل لازال إيلون ماسك أغنى رجل في العالم ؟

ومع ذلك، وعلى الرغم من الضربة الهائلة التي لحقت بثروته، فإنه لا يزال أغنى رجل في العالم بهامش كبير، فهو لا يزال أغنى بنحو 80 مليار دولار من ثاني أغنى رجل، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أوراكل لاري إليسون، حيث تبلغ ثروته الصافية حاليًا 235 مليار دولار.

وشهد صافي ثروة إيلون ماسك دفعة ملحوظة في أواخر العام الماضي عندما ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة 3.8٪ في نوفمبر 2025، لتصل إلى أعلى مستوى إغلاق لها في 3.5 سنوات عند 352.56 دولارًا للسهم.

وأضافت هذه الزيادة 7 مليارات دولار إلى ثروته،وبذلك بلغت ثروته الصافية الإجمالية 321.7 مليار دولار بنهاية يوم التداول.

ومن المثير للاهتمام أنه قبل بضعة أشهر فقط، كان ارتفاع سعر سهم تيسلا مرتبطًا بتفاؤل المستثمرين بشأن المشهد التنظيمي الذي قد يفيد المركبات ذاتية القيادة للشركة في ظل رئاسة دونالد ترامب.

تفاصيل عن ثروة إيلون ماسك

ويرى البعض أن مشروعات ماسك المتعددة هي السبب الرئيسي وراء ثروته الضخمة، فقد لعبت مشروعه الأخير، xAI، وهي شركة ذكاء اصطناعي، دورًا مهمًا في زيادة ثروته، كما يُقال إن قيمة الشركة تبلغ 50 مليار دولار، مما يضيف 13 مليار دولار إلى صافي ثروته.

و يمتلك ماسك حصة 60٪في xAI، وترتبط ثروة ماسك أيضًا ارتباطًا وثيقًا بشركة سبيس إكس التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليار دولار، مما يجعل حصة ماسك البالغة 42 ٪ في الشركة تبلغ قيمتها 88 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ماسك استثمارات في العديد من المشاريع الأخرى، بما في ذلك نيورالينك، التي تركز على غرسات الدماغ، وإكس (تويتر سابقًا)، ومع ذلك، فإن هذه الحيازات طفيفة نسبيًا مقارنة بأصوله الأساسية.

معدلات النمو لثروة ماسك

وكانت ثروة ماسك تنمو بسرعة كبيرة لدرجة أن تقريرًا صدر في سبتمبر 2024 قدر أنه قد يصبح أول تريليونير في العالم بحلول عام 2027، وقد نشرت أكاديمية إنفورما كونكت ومقرها دبي هذا التقرير، ولوحظ أن ثروة ماسك تنمو بمعدل سنوي يزيد عن 110٪.