شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار تراجع بتكوين وسط مخاوف من الركود الاقتصادي بسبب رسوم ترامب الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر بتكوين، اليوم الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوى جديد لها خلال أربعة أشهر، في وقت تآكل فيه شهية المخاطرة بسبب تزايد المخاوف من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، وعدم اليقين بشأن المزيد من الرسوم الجمركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم انخفاضًا بنسبة 2.4% لتصل إلى 80,289.1 دولار، وفق ما ذكره موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.



كما تراجعت أسواق العملات الرقمية بشكل عام، حيث لم تلقَ خطة ترامب الأخيرة لإنشاء مخزون وطني اهتمامًا كبيرًا، ولم تقدم القمة الرقمية التي عقدت في البيت الأبيض الأسبوع الماضي مؤشرات واضحة على خطط ترامب بشأن تنظيم العملات الرقمية.



وسجلت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم "إيثريوم" انخفاضًا بنسبة 8% لتصل إلى 1,900.70 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر 2021.



كما انخفضت عملات "إكس آر بي" و"سولانا" بين 1.6% و3.1%.



ومن بين الرموز الميمية، تراجعت عملة "دوجكوين" بنسبة 7.9%، بينما سجلت عملة "$ترامب" أدنى مستوى لها على الإطلاق تحت 10 دولارات.



وتزامنت خسائر بتكوين مع الانخفاضات الحادة في أسواق الأسهم العالمية، حيث تراجع الطلب على الأصول الموجهة نحو المخاطرة؛ بسبب تزايد المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.



كما امتنع ترامب في مقابلة حديثة عن استبعاد احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى بعض الاضطرابات الاقتصادية بينما تنفذ إدارته إصلاحاتها.