تكنولوجيا: ASUS تطلق شاشات جديدة تعمل كمنقيات هواء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Asus عن ثلاث شاشات جديدة موجهة لمستخدمي المكاتب العاديين بدلًا من اللاعبين. تأتي الشاشة VU249HFI-W بحجم 23.8 بوصة، بينما يبلغ قياس VU279HFI-W حوالي 27 بوصة.

يستخدم كلاهما لوحات IPS بدقة 1080×1920 بكسل، مع معدل تحديث 100 هرتز ووقت استجابة 1 مللي ثانية MPRT. في المقابل، تتميز الشاشة VU34WCIP-W بحجم 34 بوصة مع انحناء 1500R، ودقة WQHD (1440×3440 بكسل)، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C.

لكن الميزة الأكثر لفتًا للانتباه في هذه الشاشات ليست في أدائها، بل في قدرتها على تنقية الهواء. إذ تعمل على سحب الهواء من خلف الشاشة ثم تنقيته عبر تقنية التأين، مما يساعد في إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية.

رغم عدم احتوائها على فلتر هواء مدمج، تؤكد Asus أن التقنية تقلل الجزيئات الضارة بنسبة 90% في محيط الشاشة. إلى جانب ذلك، تقدم الشاشات معدل تحديث محسنًا تحت اسم SmoothMotion، مع أوقات استجابة منخفضة، كما تدعم أوضاع عرض مخصصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف رؤية الألوان.

أخيرًا، ركزت Asus على تصميم عبوة مبتكرة، حيث يمكن إعادة تدوير صندوق التغليف وتحويله إلى حامل للمستندات أو الهواتف الذكية أو حتى الحواسب المحمولة، وذلك حسب حجم الشاشة المختارة.

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