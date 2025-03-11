شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube يراجع الأن مزيد من مقاطع الفيديو يدويًا للتأكد من ملاءمتها للإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى YouTube إلى مساعدة المبدعين في جني المزيد من الأموال من محتواهم، من خلال تنفيذ مراجعات بشرية آلية لتقييم وضع الإعلانات الآلي في مقاطع الفيديو، وذلك من أجل اكتشاف أي أخطاء أو هفوات بشكل أفضل.

كما أوضح YouTube: "لتحسين دقة قراراتنا بشأن الأيقونة الصفراء وتسريع تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة بك، نجري تجارب على إرسال مقاطع الفيديو التي تتلقى تصنيف "إعلانات محدودة أو بدون إعلانات" تلقائيًا لمراجعة إضافية. وهذا يعني أنه في بعض الحالات، قد نراجع مقطع فيديو تم تحميله حديثًا، حتى إذا تم تعيين الرؤية على خاص، وقد تستغرق بعض قرارات تحقيق الدخل ما يصل إلى 24 ساعة. نحن نطرح هذا على نسبة صغيرة من المبدعين في البداية، ولكننا سنبقيك على اطلاع دائم بخططنا لتوسيعه ليشمل جميع المبدعين الذين يحققون الدخل من الإعلانات".

للتوضيح، فإن "قرارات الأيقونة الصفراء" التي يشير إليها YouTube هنا تتعلق بملاءمة المحتوى الخاص بك للإعلانات.

وبعد المراجعة، سيتم منح مقطع الفيديو الخاص بك تصنيفًا باللون الأخضر أو ​​الأصفر أو الأحمر، حيث يعني اللون الأخضر أنه يمكن عرض الإعلانات في مقاطع الفيديو الخاصة بك، ويعني اللون الأحمر أن المحتوى الخاص بك غير مناسب للمعلنين، ويعني اللون الأصفر أنك بحاجة إلى مراجعة مقطع الفيديو الخاص بك للتأكد من ملاءمته للمعلنين، وإلا فلن تتمكن إلا من عرض مجموعة فرعية صغيرة من الإعلانات في مقطع الفيديو الخاص بك.

وباستخدام التصنيف الأصفر، يمكنك أيضًا طلب مراجعة بشرية للتأكد من دقة المستوى بناءً على التقييم الآلي الذي يجريه YouTube، ولكن مع هذا التغيير، يتطلع YouTube إلى تنفيذ هذه الخطوة تلقائيًا، بحيث تتم مراجعة المزيد من مقاطع الفيديو، ويتم عرض المزيد من الإعلانات.

وهو ما له فائدة ثلاثية الأبعاد، فأولاً، إذا تمت الموافقة على المزيد من الإعلانات بواسطة YouTube، فهذا يعني أن YouTube يحصل على المزيد من مخزون الإعلانات، وهذا يعني أيضًا المزيد من فرص تحقيق الدخل للمبدعين، في حين أن المزيد من التقييم البشري لنظام المراجعة الآلي الخاص به سيعطي YouTube أيضًا نظرة ثاقبة إضافية للمساعدة في تحسين أنظمة المراجعة الخاصة به في المستقبل.

هذا يعني ببساطة المزيد من عمل المراجعة اليدوية لفريق YouTube، ولكن من الواضح أن YouTube على استعداد لقبول هذا الأمر، مع الاستفادة من المزيد من الفواصل الإعلانية التي تدفع القرار، ويبدو أن هذا هو محور تركيز YouTube الآن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن YouTube أيضًا أنه سيبدأ في إدراج إعلانات أثناء التشغيل في المزيد من مقاطع الفيديو من أجل تعظيم فرص الإيرادات. ستشهد عملية وضع الإعلانات التلقائية المحدثة على YouTube المزيد من الإعلانات في مقاطع الفيديو "عند نقاط توقف طبيعية"، حتى المقاطع القديمة، مما يعني المزيد من مخزون الإعلانات للمنصة.