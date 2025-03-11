شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصير تيك توك فى الولايات المتحدة؟ نظرة على المشترين المحتملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما عاد تطبيق تيك توك إلى الظهور على الإنترنت وفي متاجر التطبيقات، لكن مستقبله في الولايات المتحدة لا يزال بعيدًا عن اليقين، حيث كان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بتأخير تطبيق الحظر بمثابة إعفاء مؤقت للشركة.

وفي حين كانت شركة بايت دانس في السابق تقاوم فكرة بيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، يبدو أن هذا قد تغير منذ تولي ترامب منصبه، قال أحد مستثمري بايت دانس في وقت سابق من هذا العام إن إبرام صفقة لإبقاء تيك توك في الولايات المتحدة "في مصلحة الجميع"، كما اقترح المسؤولون فى الصين أنهم "منفتحون" على الصفقة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأشار عدد من الأشخاص والشركات إلى بعض الاهتمام بتيك توك، وقال ترامب نفسه إنه يود أن يرى "حرب مزايدة" على التطبيق وأن الحكومة الأمريكية يجب أن تمتلك حصة في الشركة، ومع ذلك، فإن الشكل الذي قد تبدو عليه الصفقة النهائية غير واضح، وهذه هي العروض التي نعرفها حاليًا، وفي 9 مارس، قال ترامب إن الإدارة "تتعامل مع أربع مجموعات مختلفة" بشأن صفقة محتملة، رغم أنه لم يذكر أسماء.

وأعطى الأمر التنفيذي لترامب الشركة 75 يومًا للتوصل إلى اتفاق، رغم أنه قال مؤخرًا إنه "من المحتمل" أن يمدد الموعد النهائي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 5 أبريل.

أوراكل

ذكرت NPR في يناير أن أوراكل تعمل مع مسؤولي إدارة ترامب على "خطة لإنقاذ تيك توك تتضمن الاستفادة من شركة البرمجيات أوراكل و "مجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على العمليات العالمية للتطبيق"، وبموجب هذا الترتيب، ستحتفظ ByteDance "بحصة أقلية في الشركة" ولكن Oracle ستشرف على "خوارزمية التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرامج."

وبقيادة صديق ترامب لاري إليسون، لدى TikTok شراكة قائمة مع Oracle، تستضيف شركة السحابة بالفعل بيانات مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة وكانت الشركة جزءًا رئيسيًا من مفاوضات TikTok الأصلية للبقاء قيد التشغيل في الولايات المتحدة بموجب خطة تسمى Project Texas، (انهارت تلك المفاوضات فجأة في عام 2022.)

كما وقع ترامب سابقًا على صفقة لشركة Oracle وWalmart لشراء حصة 20 في المائة في TikTok في عام 2020، عندما حاول الرئيس حظر التطبيق خلال فترة ولايته الأولى، لم تتحقق هذه الصفقة أبدًا، والآن، موقف ترامب من Oracle غير واضح.



وأخبر المراسلين أن Oracle لم تكن من بين "العديد من الأشخاص" الذين ناقش معهم صفقة لـ TikTok، (من الجدير بالذكر أن إليسون كان في البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، انضم إلى ترامب والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان للإعلان عن مشروع Stargate.)

مايكروسوفت

يقال إن مايكروسوفت مهتمة أيضًا بلعب دور في مستقبل TikTok، وفقًا لنفس قصة NPR، التي قالت إن Microsoft كانت من بين "المستثمرين المحتملين الآخرين" المشاركين في المحادثات مع Oracle، ويبدو أن ترامب أكد ذلك، عندما سُئل مباشرة عما إذا كانت Microsoft مهتمة بشراء TikTok، أجاب ترامب "أود أن أقول نعم".

كما هو الحال مع Oracle، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها Microsoft الاستحواذ على شركة الوسائط الاجتماعية، كانت Microsoft في محادثات لشراء TikTok في عام 2020 والاستحواذ على أعمالها في الولايات المتحدة، لكن الصفقة انهارت فجأة. وصف الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا الأمر لاحقًا بأنه "أغرب شيء عملت عليه على الإطلاق".

Perplexity AI (وربما حكومة الولايات المتحدة)

قبل أن يتوقف TikTok لفترة وجيزة، ألقت Perplexity AI قبعتها في الحلبة، وعرضت صفقة على ByteDance "من شأنها أن" تخلق كيانًا جديدًا يجمع بين Perplexity وTikTok US وNew Capital Partners. "

ومنذ ذلك الحين، ورد أن Perplexity عدلت اقتراحها، ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، طرحت شركة الذكاء الاصطناعي خطة تدعو "حكومة الولايات المتحدة إلى امتلاك ما يصل إلى نصف هذا الهيكل الجديد بمجرد طرحها العام الأولي بقيمة 300 مليار دولار على الأقل"، وبموجب هذه الخطة، ستحتفظ بايت دانس بحصة أقلية في الشركة و"ستساهم في أعمال تيك توك في الولايات المتحدة دون الخوارزمية الملكية التي تغذي ما يراه المستخدمون على التطبيق".

مشروع ليبرتي

مجموعة أخرى من المستثمرين الذين اقترحوا عرضًا لشراء تيك توك هي مجموعة تُعرف باسم مشروع ليبرتي. بقيادة المستثمر فرانك ماكورت، تضم كيفن أوليري من برنامج Shark Tank الشهير. تقدمت المجموعة في البداية قبل سريان الحظر.

وفي مارس، أعلن أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي ريديت، أنه سينضم إلى عرض مشروع ليبرتي لشراء أصول تيك توك، كتب في منشور قصير على X ألمح إلى ارتباط محتمل بـ... blockchain: "أود أن أرى تطبيقًا يمتلك فيه المستخدمون بياناتهم بالفعل ويكون للمبدعين سيطرة حقيقية"، "تخيل جمع كل هؤلاء المستخدمين بسلاسة على السلسلة..." أشار مقطع فيديو مصاحب إلى إمكانية "التوزيع اللامركزي"، لكنه لم يقدم تفاصيل.

صرح أوريلي سابقًا لشبكة سي إن بي سي أن الصفقات التي تنطوي على حصة حكومية قد لا تتوافق مع القانون، وقال: "أود أن أعمل مع ترامب على صفقة 50/50، وكذلك أي مشترٍ محتمل آخر... لكن المشكلة في بعض هذه الأفكار هي أنها تتعارض مع حكم المحكمة العليا". "أود أن أبرم صفقة، إذا نص القانون على ذلك، لكن ليس لدي رفاهية انتهاك أمر الكونجرس".

MrBeast

مازح اليوتيوبر MrBeast، المعروف أيضًا باسم جيمي دونالدسون، على X بشأن شراء TikTok قبل الحظر الأولي، وقال لاحقًا إن "العديد من المليارديرات" تواصلوا معه بشأن تقديم عرض وأنه سيحاول تنفيذه بالفعل.

لقد أكدت مجموعة واحدة على الأقل تورطه، إلى جانب "أفراد آخرين ذوي ثروات صافية عالية" يتطلعون إلى تقديم "عرض نقدي بالكامل"، وبحسب ما ورد، تضم هذه المجموعة، بقيادة مؤسس Employer جيسي تينسلي، أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة Roblox ديفيد بازوكي.

ووفقًا لبلومبرج، فقد جمعوا معًا "أكثر من 20 مليار دولار" بشكل كبير لعرض، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى جدية النظر في عرضهم. وأشارت بلومبرج إلى أن هناك أيضًا احتمالية أن يربط السيد بيست نفسه بعروض أخرى.